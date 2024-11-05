Uludağ'da Suni Kar Sezonu Başladı - Son Dakika
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Uludağ'da Suni Kar Sezonu Başladı

Uludağ\'da Suni Kar Sezonu Başladı

Uludağ'da beklenen kar yağışı olmayınca işletmeler suni kar makineleriyle pistleri beyaza bürüdü.

05.11.2024 14:09
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a beklenen kar yağışı düşmeyince suni karlama başladı. En yüksek hava sıcaklığının 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da işletmeciler, çareyi suni kar makinelerini çalıştırmakta buldu.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan ve 'beyaz cennet' olarak tanımlanan, kış aylarında 2 ayrı bölgede bulunan 5 bin yatak kapasitesine sahip 17 otel ile kayakseverleri ağırlayan Uludağ'a, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışı düşmedi. Bunun üzerine otel işletmeleri, çareyi suni kar makinelerinde buldu. 300 ila 1980 metre uzunluğunda 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ'da, pistlere, özel makinelerle suni kar yağdırılıyor. Hava sıcaklığı nedeniyle suni kar makineleri gündüz çalışmazken, gece boyunca suni karlama sürüyor. Turizm işletmecilerinden İbrahim Garip, küresel ısınma nedeniyle her geçen yıl sezon açılışının ileri bir tarihe ötelendiği Uludağ'ın cazibesini korumak için suni karlamaya başvurduklarını ve 3 gündür özellikle geceleri suni kar makinelerini çalıştırdıklarını belirtti.

'ULUDAĞ'IN CAZİBESİNİ KORUMAMIZ GEREKİYOR'

Sezona suni karla hazırlandıklarını söyleyen Garip, "Ülkemizin en önemli kış turizm merkezi Uludağ, son dönemde mevsim koşullarında yaşanan değişimin etkisiyle beklediği kar yağışına kavuşamıyor. Bu nedenle sezon açılışı her geçen yıl, biraz daha ileri bir tarihe öteleniyor. Yerli ve yabancı turist açısından, ülkenin en önemli markalarından biri olan Uludağ'ın cazibesini korumamız gerekiyor. Zirvedeki işletmeler olarak, bizler de çareyi suni karlamada bulduk. Zirvede geceleri sıcaklıkların sıfırın altına düşmesine rağmen, kar yağışının gerçekleşmemesi ve kalıcı olmaması nedeniyle işletmeler, pistleri suni kar ile beyaza bürüyor. Yeni sezon hazırlıklarının olumsuz etkilenmemesi ve sezona hazır olabilmek adına, biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu yıl yoğun bir kar yağışıyla dolu dolu bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz" dedi.

İLK KAR 17 EKİM'DE DÜŞTÜ

Mevsimin ilk karının 17 Ekim'de yağdığı ve kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması öngörülen Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı 22 Eylül'de yağdı. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

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