Uludağ'da Ziyaretçi Yoğunluğu Sürüyor - Son Dakika
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Uludağ'da Ziyaretçi Yoğunluğu Sürüyor

Uludağ\'da Ziyaretçi Yoğunluğu Sürüyor

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, sömestir tatilinin ardından da 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. 40 günde 85 bin binek araç geçiş yaptı ve kar kalınlığı 90 santim olarak ölçüldü.

12.02.2025 10:58  Güncelleme: 11:02
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatilinin ardından da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana, 40 günde 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da, Milli Park Gişeleri'nden bu süre içinde 85 bin binek araç geçiş yaptı.

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken; kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı. Sömestir tatilinde yerli ve yabancı turistlerin kayak pistlerine akın ettiği Uludağ'da, sömestir tatilinin ardından da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor. Kar kalınlığının 90 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 14, en yüksek sıfırın altında 10 derece olarak kaydedilirken, kar yağışı aralıklarla sürüyor.

500 BİN TURİST TELEFERİK İLE ULAŞIM SAĞLADI

Tatilcilerin hafta sonu tatilleri için öncelikli olarak tercih ettiği Uludağ, 1 Ocak'tan bu yana, 40 günde 500 bini teleferik ile ulaşım sağlayan, 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Milli Park Gişeleri'nden bu süre içinde, aralarında 5 bin 700'ü minibüs, bin 508'i midibüs, bin 500 otobüsün de olduğu toplam 85 bin binek araç geçiş yaptı. 9 Şubat Pazar günü ise gişelerden geçiş yapan araç sayısı 10 bin olarak kayıtlara geçti.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

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