Uludağ'ın ayak basılmayan karla kaplı yayları böyle görüntülendi
BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'ın ayak basılmayan karla kaplı yaylaları dron ile görüntülendi. Tavşanların, domuzların, kurtların gezindiği yerler, dağcıların tırmanışında ortaya çıktı.
Bursa'nın 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ, manzarası ve havasıyla bir birinden değerli yayla ve gölleri bünyesinde barındırıyor. Kış aylarında yurt içinden, yurt dışından ve günübirlik tatilcilerin kayak yapmak için akın ettiği Uludağ'da, ayak basılmayan yayları ise görenleri büyülüyor. Kirazlı Yayla'dan yola çıkan Bursalı 3 dağcı, Uludağ'ın derin karlı ormanlarını zor şartlarda aşarak Hamuralanı, Kovanlıpınar ve Paşaçayırı yaylalarına ulaştı. Eksi 3 derecede kimi zaman dizlerine kadar kara batan dağcılar, domuz sürüsü ve kurt izlerine denk geldi. Sessiz ortamda, kuş sesleriyle birlikte yaptıkları yürüyüşün eşsiz bir haz verdiğini ifade eden Dağcı İsmet Şentürk, "Uludağ'ın ormanlarında yabanı hayatın izlerini görmek çok güzel. Paşaçayırı Yaylası'nda yaz aylarında çobanlar hayvancılık yaparken dinlendiği barakalarda, kış aylarında da bizler konaklıyoruz. Uludağ'ın yaylarında bulunan bazı ağaçlarda, radyolara denk gelmek mümkündür. Çünkü çobanlar, radyolardan çıkan seslerle gece ve gündüz hem kendilerini hem de baktıkları hayvanları ayı ve doğadaki hayvanlardan koruyorlar" dedi.
Karla kaplı dereleri aşan dağcılar, dron ile de gezdikleri yerden yaptıkları çekimler, izleyenleri büyüledi.
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