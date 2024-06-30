Uludağ Üniversitesi Kampüsündeki Yangın Görüntülendi - Son Dakika
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Uludağ Üniversitesi Kampüsündeki Yangın Görüntülendi

Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi. Hayvanlar tahliye edildi, hastane için acil durum planları devreye alındı.

30.06.2024 21:03
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Uludağ Üniversitesi kampüsündeki yangın görüntülendi

Hayvanlar tahliye edildi, hastane için acil durum planları devreye alındı

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi. Yangının ilk dakikalarındaki ısı haritasının görüntüsü yangının boyutlarını gözler önüne sererken, Veterinerlik Fakültesi'ndeki hayvanların da tahliyesi tamamlandı. Muhtemel bir durumda Tıp Fakültesi Hastanesi için de acil durum planları devreye sokuldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde saat 14.30 civarında başlayan yangın kısa sürede Uludağ Üniversitesi'nin kampüs içindeki ormanlık alana sıçradı. 9 bin dönümlük sık çam ağaçlarıyla kaplı kampüs içindeki orman yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve polise ait 40'tan fazla kara aracı, 4 helikopter 2 yangın söndürme uçağı ile birlikte 150'den fazla personel söndürme çalışmalarına katıldı. Veterinerlik Fakültesi'ndeki hayvanların tahliyesi yapılırken, muhtemel bir durumda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için de acil durum planları devreye sokuldu. Yangının ilk dakikalarında çekilen ısı haritası ise yangının boyutlarını gözler önüne serdi.

Rüzgar zaman zaman etkili olurken, ekipler yangın kontrol altına alma çalışmalarına hızla devam ediyor. Kampüs içindeki ormanlık alanın yarısının yangından etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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