Ulus'ta Ucuz Et Kuyruğu

Başkentte ucuz et almak isteyen vatandaşlar Ulus'ta, iki bina arasına sıkışan yerde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kuyrukta bekleyen, Halis Yazıcı "Evde torunlar var, babaları işsiz. Saat 5 buçukta yola düştüm ben buraya gelmeye. Neymiş bir kilo kıyma verilecekmiş... Aldığım para 12 bin lira 4 kişiyi geçindiriyorum. Ben sabah kalkarken sofradan doymadan kalkıyorum önce çocuklar yesin diye. Çocuklar kıymayı ayda bir defa görmüyor" dedi. Bayram Deniz ise "Ben 10 bin lira maaş alıyorum. Gece 3'ten beri bir kilo et için buradayım" diye konuştu.
Ulus'ta Anafartalar Hali'nin arkasındaki iki bina arasına sıkışan satış noktasında vatandaşlar her gün uzun kuyruklar oluşturuyor. Ramazan ayı öncesinde ucuz et almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk daha da arttı.Bir kilo kıymanın market ve kasaptaki fiyatının 450-500, bir kilo kuşbaşının fiyatının ise 500-550 liraya dayanması nedeniyle dar gelirli vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu'nda bir kilo et alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemeye devam ediyor. Et ve Süt Kurumu'nda kıyma 229 TL'den, kuşbaşı ise 259 TL'den satılıyor.
Kuyrukta bekleyen 73 yaşındaki Mehmet Şener, "50-100 TL indirimli alayım diye geceden gelip sırada bekliyorlar. 'Memleket çağ atladı' diyorlar. Böyle çağ atlanır mı be? Memleket ilerledi… Ne ilerlemesi geri gidiyor. Üç dönem oyumu verdim, helal etmiyorum onlara. Ben sabah 6 buçukta ailemden üç kişi birlikte geldik. Ramazan için ikişer kilo kıyma için burada sıraya girmişiz" dedi.
"Evde torunlar var, babaları işsiz. Saat 5 buçukta yola düştüm ben buraya gelmeye. Neymiş bir kilo kıyma verilecekmiş. İnsan utanır şu görüntüye bakın" diyen Halis Yazıcı adlı vatandaş, "Eskiden kuyruk olurdu da ama şimdi millet sokağa çıkmasın diye buraya topluyorlar. Eti ucuza veriyor ki halk sokağa çıkmasın diye. Aldığım para 12 bin lira, 4 kişiyi geçindiriyorum. Ben sabah kalkarken sofradan doymadan kalkıyorum önce çocuklar yesin diye. Keyfinden gelen kimse yok. Kasapta kıymanın kilosu 500-600 lira. Çocuklar kıymayı ayda bir defa görmüyor" diye sitem etti.
Kuyruk nedeniyle daha önce et alamadan geri döndüğünü söyleyen 72 yaşındaki Fatma Yüzel de "Bugün yine kuyruğun sonundayım. Alamazsam yine döneceğim. Namazı kıldık çıktık. Ne yapayım önümüzde Ramazan mecbur alacağız. Eşimden kalan emekli maaşım var, 9 bin lira. Evim de kira" dedi.
İsmini vermek istemeyen bir emekli ise "Kendileri sarayda bol bol her şeyi yiyorlar emekliye bir şey vermedi. Ben 5 bin 500 TL eşimden ölüm aylığı alıyorum. Yoksa buraya gelir miydim? Oğlumdan habersiz çıktım geldim, sırf et için. Geç geldiğimizde de kalmıyor" derken bir başka vatandaş ise "Kendileri paşa gibi yiyip içip yatıyorlar. Ondan sonra emekliye 10 binden fazla vermem diyorlar. Çetelere veriyorlar halka gelince hepsi de fakir" ifadesini kullandı.
Gece saat 3'te gelerek kuyruğa girdiğini söyleyen Bayram Deniz, "Hiç Allah razı olmasın. Partileri gezene kadar gelsin halkı bir dolaşsın, milletin halini görsün. Ben 10 bin lira maaş alıyorum. Bir kilo et için buradayım" diye konuştu.
Bir vatandaş da "Ben sabah 6'da geldim. Kasapta et 600 lira. Benim maaşım olmuş 12 bin 500 lira, kasapta et 600 lira. Bunun nesini yiyeyim, nesine bakayım? 35 sene çalışmışlığım var devlete, et kuyruğundayım şu anda. Ben 76 yaşındayım. Niye geleyim et kuyruğuna?" diye konuştu. 69 yaşında İsmail Işık, "11 bin lira alıyorum, geçinsem niye burada kuyrukta bekleyeyim. Ramazan için iki kilo et alıp idare edeceğiz" dedi.
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