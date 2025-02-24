Ulusal Genç Solist Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika
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Ulusal Genç Solist Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu

İzmir'de düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması'nın finalinde kazanan genç sanatçılar ödüllerini aldı. 'Genç Profesyonel' ve 'Üniversite' kategorilerindeki yarışmalarda birinciler ilan edildi.

24.02.2025 11:27  Güncelleme: 12:50
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile "iki kategoride düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması'nın Genç Profesyonel finalinde de kazananlar belli oldu. Genç sanatçılar, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapılan törenle ödüllerine kavuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması, final bölümü ve ödül töreni ile sona erdi. "Üniversite" ve "Genç Profesyonel" olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmanın Üniversite finalinin ardından dün akşam Genç Profesyonel finali yapıldı. Final ve ödül töreni, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde halka açık ve ücretsiz düzenlendi. "Genç Profesyonel" kategorisinde birincilik Bengisu Yaman Koyuncu'nun, ikincilik Metehan Köklü'nün ve üçüncülük de Zeynep Saray Özcan'ın oldu. Berrin Temeloğlu, Zehra Yıldız Özel Ödülü'nü kazanırken, Necdet Aydın Sahne Yorumu Ödülü'ne ise Güneş Uluçay layık görüldü. Janette Thompson Özel Ödülü'nün kazananı da Selen Doğa Yeniekici oldu.

"Sanata sahip çıksınlar"

Ödül töreninde konuşan Jüri Başkanı Aytül Büyüksaraç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Rotary Bölge 2440'a, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne, aynı zamanda jüri üyesi olan AASSM Müdürü Emel Akçay Özer'e ve yarışma sponsoru firmalara teşekkür ederek "Bu genç sanatçıların hayatlarına dokunduğumuz için çok mutluyum. Tüm kurum ve kuruluşlara seslenmek istiyorum; sanata sahip çıksınlar" dedi.

Üniversite kategorisinde kazananlar

Yarışmanın "Üniversite" kategorisinde birinciliği Melisa Sanlısoy, ikinciliği Kemal Atakan Korkmaz almış, üçüncülüğü İlkim Derin Akdeniz ve Mehmet Mert Akgemci paylaşmıştı. Zehra Yıldız Özel Ödülü'nü Sinem Güç kazanmış, Necdet Aydın Sahne Yorumu Ödülü'nü ise Kemal Atakan Korkmaz ve Mehmet Mert Akgemci paylaşmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ulusal Genç Solist Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika

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