"Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi" başkentte toplandı - Son Dakika
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"Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi" başkentte toplandı

"Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi" başkentte toplandı
04.07.2025 17:06
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş sağlığı ve güvenliği sadece ülkemizde değil, tüm dünyada büyük sorun ve müdahale alanıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş sağlığı ve güvenliği sadece ülkemizde değil, tüm dünyada büyük sorun ve müdahale alanıdır. Hedefimiz, bu küresel sorunu ülkemizde en alt seviyeye indirmektir." dedi.

"Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi", Bakan Işıkhan başkanlığında bakanlıkta toplandı.

Işıkhan, iş kazaları ve iş sağlığı konularının ele alındığı toplantıdaki konuşmasında, son toplantısını 2018'de yapan konseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yeniden bir araya geldiğini söyledi.

Uzun aradan sonra ülkenin iş sağlığı ve güvenliği politikasına hem katkı sunmak hem de bunu bugünün şartlarına uygun hale getirmek amacıyla toplantıyı gerçekleştireceklerini belirten Işıkhan, "İnşallah ortak zeminde, yeni Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'nin oluşturulması suretiyle de çalışmalarımızı sonlandıracağız." diye konuştu.

Işıkhan, konseyin kurulduğu 2005'ten bu yana 28 kez toplandığını ve Türkiye'nin uluslararası standartlara uygun, ulusal ihtiyaçları kapsayan bir iş sağlığı ve güvenliği politikasına kavuşmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

"Hedefimiz, sorunu en aza indirmek"

Bugüne kadar 3 "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi ve Eylem Planı" yayımlandığını belirten Işıkhan, şunları paylaştı:

"Belge ve eylem planları, özellikle konunun teorik boyutunu oluşturan mevzuat çalışmaları başta olmak üzere sahadaki uygulama tedbirlerinden iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasına kadar her aşamada, kamu-işçi-işveren üçlü istişare mekanizmasının görüş ve önerileriyle şekillenmiştir. Tüm tarafların katkı sunabildiği bu tür istişare ve ortak karar mekanizmaları, bizim insana hizmet anlayışımızın temel prensibidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yıllık millete hizmet yolculuğumuz boyunca hangi önemli kararları aldıysak, ülkemiz adına hangi kritik adımları attıysak, bunu daima ilgili tarafların görüş ve önerilerine başvurarak gerçekleştirdik."

İş kazaları ve meslek hastalıklarının çalışma hayatındaki olumsuz etkilerine de değinen Işıkhan, "İş kazaları ve meslek hastalıkları, bugün hala dünyada milyonlarca çalışanın hayatını veya sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yönüyle iş sağlığı ve güvenliği sadece ülkemizde değil, tüm dünyada büyük sorun ve müdahale alanıdır. Hedefimiz, bu küresel sorunu ülkemizde en alt seviyeye indirmektir. Bakanlık olarak bu konuya sadece çalışma hayatının değil, insan hayatının akıbeti perspektifinden yaklaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"3 bin 400 iş yerine 2 milyar lira teşvik ödemesi yaptık"

Işıkhan, Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde ekonomik açıdan yetersizlik yaşayabilecek işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 'Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve 10'dan Fazla Çalışanı Bulunan İş Yerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' doğrultusunda gerekli şartları sağlayan yaklaşık 3 bin 400 iş yerine 2 milyar lira teşvik ödemesi yaptık. Ayrıca, tüm bu uygulamaları sürekli değişen ve gelişen teknolojiyle entegre şekilde yürütmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliğinde dijital dönüşüm sürecini başlattık."

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarından bakan yardımcılarının yanı sıra TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ankara Sanayi Odasından (ASO) temsilciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi' başkentte toplandı - Son Dakika

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