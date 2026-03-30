Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

30.03.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesi ve Talas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yarışmada kazananlar ödüllerini aldı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Talas Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen yarışmanın ödül töreni, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrenci ve öğretim görevlilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yarışmada 9 öğrencinin finale kaldığını hatırlatan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Bu farkındalığın oluşması adına 14 üniversitemiz yarışmaya ilgi duydu. Tabii ki bu tip yarışmalarda gönül ister ki daha fazla katılımcı olsun, daha fazla insan yarışsın ama fiziksel mekanlar, ekipmanlar ve kaynaklar sınırlı. Dolayısıyla en iyisini yakalayabilmek üzere birtakım kriterler kapsamında eleme yapmak durumundasınız. Başvuruyu jürimiz 9'a düşürdü. Arkadaşlarımız yarıştı ve balığın kılçığından, pancarın sapına kadar organik de olsa ürünlerin atılmaması, israf edilmemesi hususunda farkındalığın oluşması açısından güzel ürünler hazırladılar. Yarışmaya katılanları kutluyorum."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gıda sektörünün oldukça önemli olduğunu söyledi.

İsrafın önüne geçmek için bu tip programların önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Gençlerimizin yemeğin değil, malzemelerin artığını ne kadar güzel değerlendirdiğini gördüm ve çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Eren Çakmak birincilik, Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Yıldız ikincilik, Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Beşircan Çalışkan üçüncülük ödülü aldı.

Kaynak: AA

Talas Belediyesi, Kayseri, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:56:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.