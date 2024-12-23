Ulusal Staj Programı 2025 Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ulusal Staj Programı 2025 Başvuruları Başladı

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı 2025 için başvurular 28 Şubat'a kadar alınacak.

23.12.2024 15:47
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince düzenlenen Ulusal Staj Programının 2025 yılı başvuru süreci başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş bir sektörel yelpazede staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları imkanı sunan programa başvurular, 28 Şubat'a kadar devam edecek.

Şu ana kadar 1 milyon 250 bin öğrencinin başvurduğu ve 800 bin öğrenciye staj imkanının sunulduğu, 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun dahil olduğu programda, gençler kurumları ve meslekleri yakından tanıma imkanı elde ediyor.

OECD tarafından üye ülkelere örnek gösterilen program, gençlerin iş dünyasına hazırlık sürecine destek sağlıyor ve nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda önemli bir model oluşturuyor.

Adayların, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif becerileri esas alınarak kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu, böylece işverenlerin yalnızca yetkinliklere odaklanmasının sağlandığı program, Türkiye, KKTC ve yurt dışında uygulanmaya devam ediliyor.

Programda staj imkanları, yurt içinde Bakanlıklar, Başkanlıklar, ilgili bağlı kuruluşlar ve özel sektör firmaları, yurt dışında ise Türkiye'nin kamu temsilcilikleri ve Büyükelçilikleri tarafından sunuluyor.

Ulusal Staj Programına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılıyor.

Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış lisans, ön lisans veya yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı/Mavi Kart sahibi öğrenciler başvurabiliyor.

Lisans programlarında eğitim görmekte olan adayların 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1 veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

Belgeleri yapay zeka modeli "FARUK" inceliyor

Adayların başvuru yaparken sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol edilerek olası hatalar tespit ediliyor.

Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden FARUK, gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.

Başvuru yapacak öğrenciler, duyuruları ve süreci Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları (@tccbiko - @ulusalstajprg) üzerinden takip edebilir.

Kaynak: AA

Teknoloji, 28 Şubat, Eğitim, Güncel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

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