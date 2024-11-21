Uluslararası Açık Bilim İşbirliği Girişimi - Son Dakika
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Uluslararası Açık Bilim İşbirliği Girişimi

Çin, Brezilya, Güney Afrika ve AfB, bilimde adil bir küresel ortam için ortak girişim başlattı.

21.11.2024 19:18
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Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Afrika Birliği (AfB), bilim ve teknoloji alanında açık, adil, tarafsız ve ayrımcı olmayan bir küresel ortamın oluşturulması için ortak girişim başlattı.

Çin Bilim Teknoloji Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde duyurduğu "Uluslararası Açık Bilim İşbirliği Girişimi"nin detaylarını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında girişimin, Küresel Güney ülkelerine fayda sağlayacak bilimsel ve teknolojik inovasyonu teşvik etmeyi ve ülkeler arasındaki açığı kapatmayı amaçladığı belirtildi.

Açık ve sürdürülebilir bilimsel ve teknolojik inovasyonun küresel ekonominin güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümesine katkı sağlayacağına dikkat çekilen açıklamada, girişimin, hükümetler, bilim toplulukları, şirketler, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşların bilim ve teknoloji alanında çalışan personelin ve kaynakların küresel ölçekte serbest dolaşımını teşvik etmeyi, farklı paydaşların eşit katılımını ve onlara adil davranılmasını sağlamayı önerdiği ifade edildi.

Açıklamada, girişimin bilimsel bilginin kamuya açık, bilimsel pratiklerin çeşitli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasını savunduğu vurgulanarak, tüm ülkelerde hükümetlerin açık bilime yönelik yatırımlarını artırması, işbirliğini, bilimsel araştırma altyapısının ortak inşasını ve paylaşımını teşvik etmesi gerektiği bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Afrika Birliğinin (AfB), "Küresel Güney" ülkelerinin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki küresel ilerlemelere erişim sağlayabilmesi için Uluslararası Açık Bilim İşbirliği Girişimi'ni başlatacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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