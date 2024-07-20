Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı

Faslı hukukçu Reşit Fululi, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünün Filistin davası sürecinde büyük bir dönüşümü temsil ettiğini söyledi. Fululi, UAD'nin kararının Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki haklarının bir onayı olduğunu ve İsrail yönetiminin uygulamalarını kınadığını ifade etti. UAD'nin danışma görüşü, İsrail'in bir işgal devleti olduğunun ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin teyidi olarak değerlendirildi.

20.07.2024 11:03
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Faslı hukukçu ve Fas Yardım ve Destek Girişimi Başkanı Reşit Fululi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünün Filistin davası sürecinde büyük bir dönüşümü temsil ettiğini söyledi.

Başkent Rabat'taki Parlamento binası önünde düzenlenen Gazze'ye destek gösterisine katılan Fululi, AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UAD'nin danışma görüşünün Filistin davası sürecinde büyük bir dönüşümü temsil ettiğini belirten Fululi, kararın Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki haklarının bir onayı anlamına geldiğini ve kendisini kanunların üstünde gören İsrail yönetiminin uygulamalarını kınadığını ifade etti.

"Karar Filistin davası ve Filistin halkı için yeni bir zaferdir" diyen Fululi, UAD'nin söz konusu danışma görüşünün İsrail'in bir işgal devleti olduğunun ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin teyidi olduğunu vurguladı.

Fululi, danışma görüşü olmasına rağmen UAD kararının İsrail'in yalnızlığını artıracağı öngörüsünde bulundu.

"Filistin halkının dik duruşu, direniş güçlerinin saldırıları ve işgalci devletin içeriden çöküşü" şeklinde sıraladığı maddelere dikkati çeken Fululi, "Bunların tümü 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın birer semeresidir." dedi.

Rabat'taki gösteriye katılan Faslılar, UAD'nin kararından memnuniyetlerini dile getirirken, batılı ülkeleri İsrail'e verdikleri destekten dolayı kınayan sloganlar attı.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı.

UAD, Lahey'deki oturumda İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda olduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koydu.

UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" dile getirdi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Fas, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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