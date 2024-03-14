Üsküp\'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi, Ramazan ayında iftar veriyor

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), ramazan ayı boyunca çalışanlarına ve öğrencilerine iftar verecek.

7 fakülte ve 26 bölümü bulunan İBU'nün, Üsküp'teki kampüsünde hafta içi her gün 200 kişilik iftar sofrası kuruyor.

İBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 700'ü Türkiye'den, 3 bin 200 öğrencisi olan İBU'nun 2006 yılından bu yana eğitim faaliyetini sürdürdüğünü belirtti.

Sunar, "Uluslararası Balkan Üniversitesi, sadece Kuzey Makedonya'nın değil Balkanlar'ın, inşallah yakın zamanda da Avrupa'nın en önemli üniversitelerinden birisi olacak." dedi.

Ramazanın bereket ve paylaşma ayı olduğunu kaydeden Rektör Sunar, şunları kaydetti:

"Ramazan ayındayız. Yurt dışından gelen çok sayıda öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizle iftar yapıyoruz. Gurbette olduklarını hissettirmeden onlarla aile ortamını birlikte yaşıyoruz."