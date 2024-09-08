Bakan Kacır'dan Olimpiyat Başarısına Tebrik - Son Dakika
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Bakan Kacır'dan Olimpiyat Başarısına Tebrik

Bakan Kacır\'dan Olimpiyat Başarısına Tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya alan öğrencileri tebrik etti. Türk öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Bakan Kacır, geleceğin bilim insanlarının yetiştiğini vurguladı.

08.09.2024 12:50
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya alan öğrencileri tebrik ederek, "Geleceğin bilim insanı gençlerimiz, uluslararası bilim olimpiyatlarında başarıya doymuyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğin bilim insanı gençlerimiz, uluslararası bilim olimpiyatlarında başarıya doymuyor. Moldova'da düzenlenen 8'inci Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanan Yunus Emre Artal, gümüş madalya kazanan Mustafa Selim Özekinci, bronz madalya kazanan Efe Güngör ve Teoman Ata Korkmaz. Brezilya'da düzenlenen 17'nci Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanan Deniz Han, bronz madalya kazanan Mustafa Efe Üçer ve Muhammed Said Kocabaş, mansiyon derecesi elde eden İsmail Efe Eltutan. Mısır'da düzenlenen 36'ncı Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanan Duru Özer, gümüş madalya kazanan Cengiz Eray Aslan ve Berke İnan Tol, bronz madalya kazanan Noyan Cantürk. Tüm öğrencilerimizi, desteklerini esirgemeyen kıymetli aileleri ile değerli öğretmen ve akademisyenleri yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin geleceği emin ellerde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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