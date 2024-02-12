Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han: İsrail'in saldırılarına karşı hukuka uymayanlar şikayet etmemeli - Son Dakika
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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han: İsrail'in saldırılarına karşı hukuka uymayanlar şikayet etmemeli

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han: İsrail\'in saldırılarına karşı hukuka uymayanlar şikayet etmemeli

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han: "(İsrail'in saldırıları) Hukuka uymayanlar, Mahkeme harekete geçtiğinde şikayet etmemelidir"

12.02.2024 21:05
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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han: "( İsrail'in saldırıları) Hukuka uymayanlar, Mahkeme harekete geçtiğinde şikayet etmemelidir"

Kaynak: AA

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