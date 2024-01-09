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Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü: İsrail'in saldırılarında çocuklar ana hedef - Son Dakika
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Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü: İsrail'in saldırılarında çocuklar ana hedef

Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü, 2023'te İsrail'in saldırılarında çocukların 'ana hedef' olduğunu belirterek, geçen yılın Filistinli çocuklara yönelik 'soykırım yılı' olarak geçtiğini kaydetti. İsrail'in saldırılarında öldürdüğü Filistin çocuklara ilişkin açıklama yayımlayan örgüt, İsrail'in geçen yılda öldürdüğü Filistinli çocuk sayısının da 'eşi benzeri görülmemiş' bir orana ulaştığını vurguladı.

Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü: İsrail\'in saldırılarında çocuklar ana hedef
09.01.2024 - 19:55,  Güncelleme: 19:55
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Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü, 2023'te İsrail'in saldırılarında çocukların "ana hedef" olduğunu belirterek, geçen yılın Filistinli çocuklara yönelik "soykırım yılı" olarak geçtiğini kaydetti.

Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü - Filistin (DCIP) internet sitesinde, İsrail'in saldırılarında öldürdüğü Filistin çocuklara ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İsrail, saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde en az 8 bin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 121 Filistinli çocuğu öldürdüğü hatırlatıldı.

Bu nedenle 2023'ün İsrail'in Filistinli çocuklara karşı "soykırım yılı" olarak nitelendiği açıklamada, İsrail'in geçen yılda öldürdüğü Filistinli çocuk sayısının da "eşi benzeri görülmemiş" bir orana ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, Filistin çocukların İsrail'in "ana hedefi" olduğuna dikkati çekilirken, hayatını kaybeden çocukların sayısının, binlercesinin de enkaz altında beklediği için artacağına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, gıda, su, elektrik, tıbbi malzeme ve yakıtın kesilmesinin yanı sıra hastane, okul, fırın, su istasyonları ve tarım arazilerine yönelik devam eden, ayrım gözetmeyen saldırılar nedeniyle daha fazla çocuk ölümüne neden olacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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