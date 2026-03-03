Uluslararası Demokratlar Birliği, Viyana'da iftar programı düzenledi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Avusturya'nın başkenti Viyana'da geleneksel iftar programı düzenledi.

UID'nin iftar programına, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus ve UID Genel Başkanı Kenan Aslan katıldı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu yetkilisi, siyasetçi, iş insanı ve basın mensubunun yer aldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, misafirlere UID'nin tanıtım filmi gösterildi.

İftar öncesi konuşan Büyükelçi Dönmez, Avusturya'daki Türk varlığının 62 yıldır sürdüğünü anımsattı.

Dönmez, Türklerin Viyana'da artık misafir olmadığını, buranın asli unsuru haline geldiğine işaret ederek, tüm misafirlerin ramazan ayını kutladı.

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu bozacak her türlü girişimin karşısında durduk"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, ramazanın dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin ayı olduğunun altını çizdi.

Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşların dayanışmalarının daha üst seviyeye taşınmasının son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Almanya'da 1961, Avusturya'da 1964'te başlayan serüvenin artık ekonomiden sanata, bilimden siyasete hayatın her alanında olduğuna dikkati çeken Sırakaya, Viyana'daki Maarif Vakfının hizmetlerini de görme fırsatı yakaladıklarını ve bu gibi hizmet alanlarının gelişmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Sırakaya, "Son dönemde özellikle Avrupa'nın belli başlı ülkelerindeki ırkçı, aşırı sağ ve popülist partilerin oy oranlarının yükseldiğini hep beraber gözlemliyoruz. Hiçbir vizyonu ve ideali olmadan sadece İslam karşıtlığı, sadece yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yürütmelerinin aynı zamanda belirli ülkelerin Avrupa Birliği (AB) idealinden de uzaklaştığının net bir göstergesi konumunda." dedi.

Bundan dolayı yurt dışındaki vatandaşların bu ülkelerin siyasetinde daha etkili olmaları, özellikle bu virüsü yaymaya çalışan çevrelere karşı net bir duruş göstermelerinin kıymetli olduğunu ifade eden Sırakaya, "Bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu bozacak her türlü girişimin karşısında durduk, bundan sonra durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sırakaya, özellikle savaşların arttığı Orta Doğu'da da İslam düşmanlığının yaşandığı Batı'da da hoşgörünün en net duruş olacağını belirtti.

"Gördük ki Türk toplumu hiçbir zaman olmadığı kadar kenetlenmiş vaziyette"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, konuşmasında, gurbette olmanın, aileden uzak olmanın zorluklarını yaşamış birisi olduğunu, ancak bugün Viyana'da böylesine sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırseverlerle bir araya gelinmesinin büyük bir nimet olduğunu kaydetti.

Bilal Erdoğan, "Şu Avrupa seyahatimizde bugün Viyana'dayız ve gördük ki Türk toplumu hiçbir zaman olmadığı kadar kenetlenmiş vaziyette." dedi.

Almanya'da da Brüksel'de de Türklerin bir araya geldiğine işaret eden Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye hiçbir devirde olmadığı kadar yanlarında, arkalarında. Bu da onlara çok daha fazla güç veriyor." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, bugün Türkiye'nin sadece soydaşlarına değil, bütün Müslüman topluluklarının ve bütün mazlum halkların yanında pozisyon aldığını vurguladı.

Türkiye'nin gösterdiği ekonomik büyümenin altını çizen Bilal Erdoğan, "200 milyar dolarlarda milli geliri olan ülkenin 1,6 trilyon dolar milli geliri var ve 2025 büyümesiyle birlikte Türkiye, bugün dünyanın yüksek gelirli ülkeler ligine girmiş durumda." dedi.

Bilal Erdoğan, Avrupa'da ırkçı akımların yükseldiğine ve yabancılara yönelik tehdit algısıyla hareket ettiğine işaret ederek, Maarif Vakfının Viyana'daki yerini gördüğünü ve burasının Avusturya'da daha iyi birer vatandaş, daha eğitimli, donanımlı, güçlü birer birey olması için çalışacağını, dolayısıyla bu ülkeye hizmet edeceğini ifade etti.

Buradaki tüm Türk toplumunun refahını, menfaatini her şeyin önünde gördüklerini aktaran Bilal Erdoğan ayrıca eğitimin önemini vurguladı.