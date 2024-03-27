Uluslararası hukuk uzmanları İsrail'e yaptırım uygulanabileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası hukuk uzmanları İsrail'e yaptırım uygulanabileceğini söyledi

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail'in BMGK'nin Gazze'de ateşkes talep eden kararını dikkate almaması halinde yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtti. İsrail'e uygulanabilecek yaptırımlar arasında ekonomik ilişkilerin kesilmesi, havacılık ilişkilerinin durdurulması ve bankacılık sisteminden izole edilmesi de bulunuyor. Uzmanlar, İsrail'in bu karara uymamasının ülkeleri İsrail'e yaptırım uygulamaya teşvik edebileceğini ifade etti.

27.03.2024 04:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden" kararını dikkate almaması halinde yaptırımlara maruz kalacağını söyledi.

Haaretz gazetesine açıklamada bulunan uzmanlar, İsrail'in karara uymamasının, ülkeleri İsrail'e yaptırım uygulanmasını teşvik edebileceğine dikkati çekti.

İsrail'deki Ono Akademik Koleji Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Tamar Hostovsky Brandes, " Ukrayna'yı işgal ettikten sonra 'ekonomik ilişkilerin kesilmesi, havacılık ilişkilerinin kesilmesi ve bankacılık sisteminden izole edilmesi de dahil olmak üzere' Rusya'ya yaptırımlar uygulayanlar Güvenlik Konseyi değil ülkelerdi." ifadelerini kullandı.

Bunların, İsrail'in kabul etmekte çok zorlanacağı tehlikeli icraatlar olduğunu dile getiren Brandes, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine verdiği emirler ve İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerinin hukuki sonuçlarına ilişkin Mahkeme'nin Lahey'de yayınlayacağı tavsiye niteliğindeki görüş, bunların hepsi 'uluslararası hukuka saygı duymayan bir devlet' imajı yaratmaktadır."

Tel Aviv Üniversitesinden Profesör Eliav Lieblich, İsrail'in BMGK'nin kararına uymaması halinde dünyadaki izolasyonunun artacağını söyledi.

Lieblich, "Karara uyulmaması, diğer ülkeleri İsrail'e yaptırım uygulamayı düşünmeye sevk edecek, örneğin İsrail'e silah transferinin durdurulması." görüşünü aktardı.

Eski İsrail Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuktan Sorumlu Başsavcı Yardımcısı Roy Schondorf, uluslararası sahnedeki meselenin tamamının "siyasi" olduğunu söyledi.

Schondorf, "Eğer ülkeler isteselerdi İsrail'e karşı harekete geçebilirlerdi, tıpkı karardan önce de yapabilecekleri gibi." ifadesini kullandı.

BMGK'de Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi

Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı, 25 Mart'ta BMGK'de kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece, BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası hukuk uzmanları İsrail'e yaptırım uygulanabileceğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı
    05:36 Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, pikap ile otomobil çarpıştı ve bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi ancak hastaneye gitmeyi reddetti.

  • Gebze'de Pikap ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
    05:07 Gebze'de Pikap ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak yaralı kadın hastaneye gitmeyi reddetti.

  • Oğuzlar Kaymakamı, Yetim ve Öksüz Çocuklarla İftar Yaptı
    04:53 Oğuzlar Kaymakamı, Yetim ve Öksüz Çocuklarla İftar Yaptı

    Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, her yıl ramazan ayının 15. günü 'Dünya Yetimler Günü' olması sebebiyle ilçede ikamet eden öksüz, yetim çocuklar ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi. İftar programına İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik, İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy da katıldı. Kaymakam Turan, birlikte iftar yaptığı yetim ve öksüz çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da Lula da Silva ile görüştü
    03:52 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da Lula da Silva ile görüştü

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. Macron, Amazon bölgesindeki Belem kentinde Lula da Silva ile bir araya geldi ve kakao geliştirme projesini ziyaret etti. Ayrıca Macron, Kayapo Kabilesinden Raoni Metuktire'ye 'Ulusal Nişan' vereceğini açıkladı.

  • Burdur'da otomobile çarpıp sürüklenen motosikletli genç ağır yaralandı
    03:22 Burdur'da otomobile çarpıp sürüklenen motosikletli genç ağır yaralandı

    Burdur'da cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrederken park halinde bulunduğu yerden yola çıkmak için hareket eden otomobile çarpıp savrulan ehliyetsiz motosikletli genç ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi hastanede devam ediyor.


03:11 Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu
00:13 Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS’ye girdiler mi Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi?
23:19 Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılması ABD’de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılması ABD'de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak
22:46 Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede
22:40 CHP lideri Özgür Özel’den Meral Akşener’e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var
23:36 İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya tepki: Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu senin İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?
21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:43 Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 06:10:11. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası hukuk uzmanları İsrail'e yaptırım uygulanabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement