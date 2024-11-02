Uluslararası İmam Hatip Okulları Çalıştayı İstanbul\'da

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İstanbul'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile İlim Yayma Cemiyetinin paydaşı olduğu "Uluslararası İmam Hatip Okulları Çalıştayı" düzenlendi.

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, amaçlarının uluslararası imam hatiplerle ilgili sahanın röntgenini çekmek olduğunu söyledi.

Çalıştayda, yaşanan sorunları konuşacaklarını belirten Yapıcı, "Biz Türkiye genelindeki bu okulların mensupları, yöneticilerinden sorunları alalım dedik. Bunlardan yola çıkarak yedi ana başlık belirledik. Uygulamadan gelen kişileri masanın etrafında bir araya getirdik. Çalıştay hem yol haritası olacak hem de Bakanlığa tespit ve teklifleri bir öneri olarak sunacağız." dedi.

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni de uluslararası imam hatiplerin ümmet için yapılmış en önemli uygulamalardan birisi olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimiz ümmet coğrafyalarından buraya geliyorlar, Müslümanca yaşamayı öğreniyorlar. Çocuklarımız burada ortak bir çatı altında yaşamayı öğreniyor. Bugün çok önemli bir yerdeyiz. Çıtayı nasıl yükseltebiliriz, bunun arayışı içindeyiz." diye konuştu.

"Burası ümmet coğrafyasının kalbi ve merkezi olacak"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da uluslararası imam hatip okullarının halis niyetlerle, samimi gayretlerle oluşturulmuş bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Uluslararası imam hatip okullarının, ilk kurulduğu andaki hayalin çok ötesine geçtiğini anlatan Ceylan, "İlk adımı Rabb'im bereketlendirdi, kocaman bir aileye dönüştük. 100'den fazla ülkede ümmet birlikteliğini sağlamak üzere çok sağlam adımları atmak bu okullara nasip oldu." dedi.

Ceylan, imam hatip okullarının hikayesinin bir avuç insanın samimi çalışması olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın dört bir yanında, yurt dışına ihraç ettiğimiz bir model olarak önümüzde duruyor. Uluslararası okullarımız daha da kuşatacak. Uluslararası okullarımızdan ana beklentimiz, biz ümmetin farklı saiklerle parçalandığı şu dönemde tekrar burayı birleştirecek bir tutkal olarak görüyoruz. Ortak bir birliktelik, kardeşlik ve payda ile cetvelle çizilmiş sınırların ötesine geçecek gönül coğrafyasını oluşturacak bir çalışma burası. Tüm dünyayı kuşatacak ülkeler sınırları ortadan kaldıracak inşallah ve tekrar hayalini kurduğumuz büyük birlikteliği sağlayacağız. Aramıza sokulan nifak tohumları ve ayrıştırmaların köküne kibrit suyu dökecek bir proje olarak görüyoruz. Şu anda da dünyanın dört bir yanında bu birlikteliği sağlayacak bir noktaya geldiler. Kayseri'den süreci alırsak 20 yıllık bir geçmişi var, inşallah daha sağlam temellere oturması için mücadele edeceğiz. Burası ümmet coğrafyasının kalbi ve merkezi olacak."

"Dünyayı kuşatacak gençler buradan yetişecek"

İlim Yayma Cemiyeti Mezunlar Birimi Yöneticisi Seyit Ömer Gürleyen ise "Binleri aşan mezunumuz, 100'ün üzerinde ülkede imam hatiplerde eğitim alan, bizim ülkemizi tanıyan gençler var. 20 yıl sonra mezun ettiğimiz öğrenciler çok kaliteli yerlerde olacak ve bu bizim eserimiz olacak. Artık kalıbımıza sığmıyoruz. Yarının nitelikli gençleri, dünyayı kuşatacak gençler buradan yetişecek." şeklinde konuştu.

Farklı oturumların yapılacağı çalıştay bugün sona erecek.