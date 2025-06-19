"Uluslararası İyilik Ödülü" alan Burundili Amani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisini unutamıyor - Son Dakika
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"Uluslararası İyilik Ödülü" alan Burundili Amani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisini unutamıyor

19.06.2025 11:21
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Burundi'de işitme engelli çocuklar için yaptığı çalışmalardan dolayı geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Uluslararası İyilik Ödülü" alan Bisibo Amani, Erdoğan'ın ilgisinden ve samimiyetinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Burundi'de işitme engelli çocuklar için yaptığı çalışmalardan dolayı geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Uluslararası İyilik Ödülü" alan Bisibo Amani, Erdoğan'ın ilgisinden ve samimiyetinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 23 Mayıs 2024'te 7'ncisini düzenlediği etkinlikte ödülün sahibi olan Amani, Bujumbura'daki IQRA Eğitim Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lise öğrencisiyken okulunun yanındaki kilisede papazın el işaretleriyle işitme engelli çocuklara bir şeyler anlatmaya çalıştığını görünce kendisinin de işaret dili öğrenmeye başladığını anlatan Amani, "Burası Hristiyan toplumuna ait bir yerdi ve Müslüman çocuklar burada eğitim alıyordu. Çocuklara, işaret dili gibi eğitimler haricinde Hristiyanlık da öğretiliyordu. Bu çocukların yüzde 95'i daha sonra dinini değiştirip Hristiyan oluyordu. Bu durumdan çok rahatsız oldum. Burundi'de işitme engelli çocuklara eğitim veren Müslüman toplumuna ait herhangi bir okul yoktu. Ben de bu konuda çalışma yaptım." diye konuştu.

Amani, okulu bitirdikten sonra işitme engelli çocuklara eğitim vermek için "IQRA" isimli derneği kurduğunu ve Burundi'de birçok kesimle görüştüğünü ancak projesine destek bulamadığını aktardı.

Projesiyle İHH ekibi ilgilendi

Daha sonra çalıştığı Burundi Müftülüğüne ziyarete gelen yabancı Müslümanlara projesinden bahsettiğini ancak burada da birçok kişiden geri dönüş alamadığını belirten Amani, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı görevlilerinin projesiyle ilgilendiğini söyledi.

Amani, "İHH görevlileri benimle görüştü. Projemi detaylı şekilde anlattım. İletişim bilgilerimizi paylaştık. Daha sonra beni aradılar ve proje üzerine konuştuk. Buraya tekrar geldiler, neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Sonrasında ilk başta işitme engelli 10 çocukla başlamak üzere IQRA Eğitim Merkezini kurduk. Şu anda 85 çocuğa eğitim veriyoruz." dedi.

Bu merkezde işitme engelli çocukları okuma yazma eğitimiyle hayata hazırladıklarını ve onlar için hayatı daha da güzelleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Amani, bu konudaki çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini, Burundi'de üniversite kurmak gibi başka projelerinin de olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi

Çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçen sene aldığı Uluslararası İyilik Ödülü'ne değinen Amani, "Ödül için beni aradıklarında ilk başta inanamadım, şaşırmıştım. Bu benim için çok büyük bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Amani, işitme engelliler için Kur'an-ı Kerim projesinin olduğunu, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da anlattığını aktararak, onunla görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"Önceden çok egolu birisi olduğunu düşünüyordum ama onunla ilk görüştüğümde kalbinde ümmet olduğunu gördüm. Onun yanına yaklaştığımda çevresinde birçok kişi varken tercümanını çağırdı ve benimle iletişime geçti. Beni dinlediğini fark ettim. Gerçekten bana değer verdi. Çünkü o bir Cumhurbaşkanı ve üstten bakışı da olabilirdi ama böyle bir şey olmadı, çok samimi şekilde bana yaklaştı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Uluslararası İyilik Ödülü' alan Burundili Amani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisini unutamıyor - Son Dakika

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