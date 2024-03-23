Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali İstanbul'da Başladı

Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali İstanbul\'da Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde başladı. Festival, gençleri ve kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştırarak dijital geleceğin anahtarını sunmayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, kütüphaneciliğin tarih boyunca önemli bir rol oynadığını ve teknolojinin gelişimiyle birlikte kütüphanecilik alanında da dönüşüm yaşandığını belirtti. Bakanlık olarak yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler açma hedeflerinin olduğunu vurgulayan Yazgı, festivalin Türkiye'de ve dünyada bir ilk olduğunu ifade etti. Festival boyunca yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle ilgili atölye ve paneller düzenlenecek.

23.03.2024 12:39  Güncelleme: 13:12
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" İstanbul Rami Kütüphanesi'nde başladı.

Sanal gerçeklikten yapay zekaya, akıllı mimariden robotik uygulamalara gençleri ve 7'den 70'e kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştıracak etkinlik, "Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" ana temasıyla düzenleniyor.

Festivalin açılışında bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, kütüphaneciliğin tarih boyunca bilgiye ulaşmada ve bilgi yönetiminde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Yazgı, teknolojinin gelişim hızının artmasının kütüphaneciliği dönüşüme zorladığına dikkati çekerek, "Uzaktan erişimin getirdiği kolaylıklar ve mobil uygulamaların etkin kullanımı kütüphanecilik ve kütüphane hizmetlerini bambaşka bir noktaya taşımıştır. Kütüphanecilik teknolojiyle iç içe geçerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam etmektedir. Günümüz kütüphanecilik yaklaşımı, bilgiye, hızlı ve doğru erişim imkanlarını çeşitlendirmeye, çağın gereksinimlerine uygun bir hizmet yapısı sunmaya çalışmaktadır." dedi.

"Yapay zeka temelli 100 akıllı kütüphane açmayı hedefliyoruz"

Teknoloji kullanımıyla beraber geleneksel kütüphane değerlerinin korunmasını önceleyen bir yaklaşımla çalıştıklarını aktaran Yazgı, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak önümüzdeki dönem kütüphane hizmetleri politikamızı bilgiye erişim ve bilginin kullanımında yapay zeka, bulut bilişim, makine öğrenimi, nesneler interneti ve robotik otomasyon başta olmak üzere güncel teknolojik imkanlardan en üst düzeyde istifade etme esası üzerine şekillendirdik. 2023 yılında 100 yeni kütüphane açma hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğuyla 2024 yılımıza girdik. Bu yıl da yapay zeka temelli 100 akıllı kütüphanenin hizmete açılması hedefine karar verdik. Bu hedefle uyumlu biçimde de kütüphane haftası kapsamında bu festivali düzenliyoruz."

Teknoloji dünyası ve kütüphane sektörü arasında bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Yazgı, "Bakanlığımızın yeni dönemdeki temel amacı yeni nesil kütüphanelerin bilgi kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak adına kullandığı ve hizmetlerini adapte edeceği yeni fikir ve ürünleri sizin dikkatinize sunmak ve bunları birebir deneyimleme imkanınızı yakalamanızı sağlamaktır. Bu festival Türkiye'de ilk olduğu gibi araştırmalarımıza göre dünyada da bir ilk." ifadelerini kullandı.

Festival hakkında

Festivale kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zeka temelli hizmet üretenler ile bu alanda hizmet veren kurum, kuruluş ve dernekler, ürün geliştiriciler, girişimciler, kütüphaneciler, akademisyenler katılacak. Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan festivalin konuk ülkeleri olacak.

Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, hologram gibi teknolojilerin meraklılarıyla buluşacağı hafta boyunca bilgi güvenliği, akıllı mimari, robotik, kodlama geliştirmeye yönelik atölye ve paneller düzenlenecek.

"İlham Veren Konuşmalar" konferans serisinin de yer alacağı hafta çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.

27 Mart'ta sona erecek festivalle ilgili detaylı bilgiye "www.kutuphaneveteknoloji.com" internet adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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