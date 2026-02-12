Uluslararası Mağusa Altın Nar Film Festivali İlk Kez Sinemaseverlerle Buluşacak

(KKTC) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kültür ve sanat yaşamına yeni ve kalıcı bir katkı sunmayı hedefleyen Uluslararası Mağusa Altın Nar Film Festivali, 9–11 Ekim 2026 tarihlerinde Gazimağusa'da ilk kez düzenlenecek. Shakespeare'in "Othello"suna ev sahipliği yapan Mağusa, dünyanın dört bir yanından gelen hikayeler ve filmleri izleyiciyle buluşturacak.

Gazimağusa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan festival; Kıbrıs, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin yapımları bir araya getirerek uluslararası ölçekte güçlü bir sinema buluşmasına ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.

Festival programı kapsamında uluslararası yarışma bölümleri, "Altın Nar" başta olmak üzere büyük ödül ve çeşitli kategori ödülleri, özel gösterimler ve retrospektif bölümler, yönetmen ve oyuncu söyleşileri ile masterclasslar, paneller ve workshopların yanı sıra lansman, açılış galası ve ödül törenleri yer alacak.

Mağusa'nın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan yaklaşımıyla kenti dünya sinemasının önemli buluşma noktalarından biri haline getirmeyi amaçlayan Uluslararası Mağusa Altın Nar Film Festivali süresince gerçekleştirilecek tüm film gösterimleri ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Festivalin film başvuru şartnamesi, festivalin resmi internet sitesi olan www.magusafilmfest.com adresinde yayımlandı.