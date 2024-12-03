Uluslararası Mersin Maratonu 15 Aralık'ta Koşulacak - Son Dakika
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Uluslararası Mersin Maratonu 15 Aralık'ta Koşulacak

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta 10K, 42K ve 5K yarışlarıyla gerçekleşecek. Son kayıt tarihi 11 Aralık olup, kazananları önemli ödüller bekliyor.

03.12.2024 09:42  Güncelleme: 09:59
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6'ncı kez düzenlediği Uluslararası Mersin Maratonu 'Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz' sloganıyla 15 Aralık pazar günü koşulacak. Son kayıt tarihinin 11 Aralık olduğu maraton, 10K, 42K ve 5K Halk Koşusu olarak düzenlenecek. Vatandaşlar, 'www.mbbspor.org' adresinden maraton ve kayıt için detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6'ncı kez düzenlediği Uluslararası Mersin Maratonu 'Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz' sloganıyla 15 Aralık Pazar günü koşulacak. Dünya Atletizm Birliği'nin 'Elite Label' kategorisinde bulunan ve dünya arenasında 46'ncı sırada yer alan Uluslararası Mersin Maratonu için bu yıl da yüksek katılım bekleniyor. Maratonlar arasında Türkiye'de liderliği elinde bulunduran organizasyon, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) yarışma kurallarına göre 3 ayrı parkurda gerçekleşecek.

Birçok ülkeden binlerce sporcunun kayıt yaptırdığı; 42K, 10K ve 5K Halk Koşusu'nun yer alacağı maraton, 15 Aralık pazar günü Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayacak ve aynı yerde sona erecek. 10K yarışları 09.00'da, 42K 09.30'da, 5K Halk Koşusu ise 09.45'te başlayacak. Ödül töreni ise saat 15.00'te gerçekleşecek. Maraton öncesi 14 Aralık'ta yine Özgecan Aslan Meydanı'nda yapılacak maraton fuarında, çip ve kit dağıtılacak. Kayıtların 11 Aralık'ta biteceği maratona başvurmak isteyen vatandaşlar, 'www.mbbspor.org' adresinden bilgi alabilecek.

Ödüller, kazananlarını bekliyor

Maratonda dereceye girecek sporcuları da önemli ödüller bekliyor. Maraton'un 42K erkek ve kadınlar kategorisi birincileri 15 bin dolar, ikincileri 7 bin 500 dolar, üçüncüleri ise 5 bin dolar ödül alacak. Maraton Türk sıralamasında ise erkek ve kadın kategorisinde birinci olanlara 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL para ödülü verilecek. 10K'da ise kadın ve erkek kategorilerinde birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek.

Uluslararası Mersin Maratonu 15 Aralık\'ta Koşulacak
Kaynak: ANKA

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