Uluslararası Mitoloji Film Festivali Manisa\'da Başlıyor

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(MANİSA) - Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF), bu yıl İzmir merkez olmak üzere, Manisa ve İstanbul'da da sanatseverlerle buluşacak. Festivalin Manisa ayağı, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle 7 Ekim'de Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleşecek.

UMFF, 3 Ekim'de İzmir Agora Antik Kenti'nde başlayacak ve 6 Ekim'de Urla Necati Cumalı Müze Evi'nde ödül töreni yapacak. Festival, 7 Ekim'de Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Manisa'da; 9 ve 10 Ekim'de ise İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin Manisa ayağı, 7 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te "Efsaneler ve Masallar Paneli" ile başlayacak. Festival, aynı gün saat 15.00'te "Çocuk ve Balıkçıl" film gösterimi, saat 17.30'da "Mitolojide Ana Temalar" konulu panel ve saat 19.00'da "Asteriks ve Oburiks: Orta Krallık" film gösterimiyle devam edecek. Festival, Grup Tiro müzik dinletisi ile son bulacak. Panel ve film gösterimleri, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle TÜMAV Vakfı tarafından gerçekleştirilen festivalde; yerli ve yabancı sinemaseverler, mitolojinin farklı kültürlerdeki yansımalarını beyazperdede izleyecek. "Ormanın Şarkısı: Mavka", "Aşk Her Yerde", "İkizler Takımı" ve "Dali'yi Beklerken" gibi birbirinden farklı filmler, festivalin öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

Festival Direktörü Gülşah Elikbank, festivalin tüm etkinliklerinin ücretsiz olduğunu ve herkese açık olduğunu belirtti. Sanat Yönetmeni Gökmen Küçüktaşdemir ise festivale akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiler ve film gösterimlerinin ücretsiz olacağını vurguladı.