Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gine-Bissau\'yu protesto etti

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Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye insani yardım götürecek gemilerinden bayrağını çektiği gerekçesiyle Gine-Bissau'yu protesto etti.

Sultanahmet Meydanı'nda Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'nca düzenlenen protestoda, İsrail aleyhine sloganlar atan grup, "Sivillere ateşi durdur", "Özgür Filistin" yazılı dövizler açtı.

Filistin bayrağının 1967'de yasaklanmasına da atıfta bulunan protestocular, dönemin simgesi haline gelen karpuz dilimleriyle yürüyüş yaptı.

Grup adına gazetecilere açıklamada bulunan Marry Ann Wright, Özgürlük Filosu'nun 4 gemisinden ikisinin bayrak ülkesi olan Gine-Bissau'nun bayrağını gemilerden geri çektiğini söyledi.

Bayrak çekilen gemilerden birinin 5 bin tondan fazla yardım yüklü olduğunu vurgulayan Wright, Gine-Bissau'nun bu kararıyla, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik yasa dışı abluka ve soykırım suçlarına yardımcı olduğunu öne sürdü.

Wright, yaşanacak olumsuzluklara rağmen Gazze halkına ulaşmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, İsrail'in Filistinlilere hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları yardımı vermeyi reddetme konusunda ne kadar ileri gideceğini dünyaya gösterdiklerini kaydetti.

Açıklama sonrası grup, yürüyüş yaparak dağıldı.