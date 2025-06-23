Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 17. dönem mezunlarını verdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) 17'nci mezuniyet töreni düzenlendi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan 12 ülkeden 277 öğrenci için üniversite kampüsünde düzenlenen törende, mezun olacak öğrenciler üniversitedeki rektörlük binasından çıkarak geçit töreniyle sahneye geldi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, IUS'u Bosna Hersek'e olan muhabbetlerinin bir göstergesi olarak gördüklerini söyledi.

Bilal Erdoğan, IUS'un kuruluşundan bu yana başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'deki Bosna sevdalıları tarafından desteklendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'i daha güçlü, daha müreffeh bir ülke yapmak için buranın gençlerine yatırım yapmayı kendine şiar edinmiş bir üniversite. Bu seneden itibaren Tıp Fakültesi, Türkiye'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile çift diploma programı başlatılacak. Bizler, Türkiye'deki Bosna sevdalıları olarak üniversitemizi, Bosna Hersek'i desteklemeye devam edeceğiz."

Bilal Erdoğan, Bosna Hersek'in, Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden biri olduğunu, Balkanlar'da barışı olmazsa olmaz olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgedeki barışın teminatı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları ifade etti:

"Düşünün ki Aliya İzetbegoviç gibi fikir önderlerini yetiştirmiş bu topraklar, 21. yüzyılda fikirleriyle dünyadaki Müslümanlara ışık tutan bir liderden bahsediyoruz. Her yönüyle biz Bosna Hersek'in destekçisi olmaya devam edeceğiz hem de bu topraklarda barışın egemen olması için bütün bu bölgedeki halklarla güçlü diyalog ve ilişkileri sürdürmeye devam edeceğiz."

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım da öğrencilerin başarılı bir şekilde mezun olduklarını belirterek, hem öğrencileri hem de ailelerini tebrik etti.

Yıldırım, öğrencilerin üniversitede aldıkları kaliteli eğitimi, artık gerçek hayatta uygulamaya geçeceklerini dile getirdi.

Gazze'deki üniversiteler bu yıl da mezun veremedi mesajı

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic de IUS'un, ülkedeki köklü eğitim kurumları arasına girdiğini söyledi.

Eğitimin gelişimi açısından yüksek teknolojinin vazgeçilmez hale geldiğini kaydeden Zvizdic, "Her zaman öğrencilerime, kolayca ulaşabilecekleri bilgileri ezberlemeleri gerekmediğini söylerim. Asıl öğrenmeleri gereken şey, doğru bilgiyi doğru zamanda nasıl bulacaklarını, o bilgiyi nasıl anlayacaklarını, diğer bilgilerle nasıl ilişkilendireceklerini ve nihayetinde onu nasıl pratikte uygulayacaklarını bilmektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ise Türkiye ile Bosna Hersek arasında çok özel ve köklerini tarihten alan ilişki olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla Bosna Hersek'in halklarına olan desteği sürdürdüklerini, diğer yandan da var olan ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini belirtti.

Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu da İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki üniversitelerin bu yıl da mezun veremediğini ve bunun tüm dünyanın ortak ayıbı olduğunu ifade etti.

Topaloğlu, ilim ve irfanın birlikte olduğunda iyiliğin inşasının mümkün olduğunu dile getirerek, "Bir zalimin elindeki ilim, ölüm olmakta, gözyaşı olmakta ve bugün Gazze'de olduğu gibi zulüm olmaktadır. Kötülerin egemen olmaya çalıştığı dünyada hala umudumuz var." diye konuştu.

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Türk kurumların Bosna Hersek'teki temsilcileri, Türkiye ve Bosna Hersek'ten bürokratlar ve akademisyenler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından öğrencilere diploma takdim töreni yapıldı.