Uluslararası Sıfır Atık Günü 81 il ve yurt dışı temsilciliklerinde kutlanacak

"Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla etkinlikler düzenlenecek

Bu yılın sloganı "Elimizde Yeterince Var"

ANKARA - Türkiye'nin Emine Erdoğan himayesinde başlattığı ve BM nezdinde 105 ülke eş-sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen Sıfır Atık Hareketi, 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleriyle 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerde kutlanacak. Bu yıl "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" teması kapsamında geri dönüşüm ve sürdürülebilir moda uygulamaları teşvik edilecek. Çocuklar ve gençlerin aktif rol alacağı etkinliklerle sergiler, defileler, atölyeler ve seminerler düzenlenecek. "Elimizde Yeterince Var" sloganı ile farkındalık oluşturulacak.

Sıfır Atık Hareketi 27 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başladı. BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi. 7 yıldır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projenin 7. yılı için "7 Yılda 7 Kıtada" sloganı kullanıldı. "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde ise "Elimizde Yeterince Var" sloganı ile farkındalık oluşturulacak.

Tema: "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü imzasıyla 81 il taşra teşkilatlarına ve yurt dışı temsilciliklerine "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleriyle ilgili yazı gönderildi. BM tarafından kabul edilen ve dünyanın dört bir yanında kutlanan 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" için bu yıl "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla etkinler düzenlenmesi istendi. 27-28-29 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek programlarda, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin Sıfır Atık konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık koordinasyonuyla programlar düzenlenecek

Etkinlikler, Sıfır Atık kavramının uygulanabilirliğini artırmak, farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikler; halkın, kamu kurumlarının, mahalli idarelerin, bakanlıkların il ve bölge müdürlükleri ile bağlı kuruluşlarının, eğitim kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sergi ve yarışmalar yapılacak

Geri dönüştürülmüş veya ileri dönüştürülmüş giysilerin sergilendiği alanlar oluşturulacak, defileler düzenlenecek. "Dolabında Kullanmadığın Kıyafetleri Getir, Değerlendir" kampanyası ile ikinci el kıyafet kullanımının teşvik edilmesi sağlanacak. Üniversiteler başta olmak üzere gençleri hedef alan etkinliklerle bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla Sıfır Atık konulu yarışmalar düzenlenecek.

Çevreci etkinlikler geniş kitlelere ulaşacak

Hava şartları elverdiği takdirde, millet bahçeleri, parklar, kent meydanları ve alışveriş merkezlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitici atölyeler gerçekleştirilecek. Etkinliklerin çeşitli dijital platformlarda ve sosyal medyada yayınlanarak daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak.

Yurt dışı temsilciliklerde de kutlama

Uluslararası Sıfır Atık Günü, yurt dışı temsilciliklerinde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. "Elimizde Yeterince Var" sloganlı ortak afiş tasarımı kullanılacak. Çevre temalı şarkılar etkinlik alanlarında çalınarak katılımcıların keyifli vakit geçirmesi sağlanacak.