Mersin'de Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başladı

Mersin\'de Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 51'incisi kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı. Festivalde, bando eşliğinde yapılan yürüyüşte develer ve atlar da yer aldı. Kortej boyunca yurt dışından ve çevre illerden gelen halk oyunları grupları gösteriler sundu. Festivalin açılışında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından sanatçı Emir Can İğrek konser verdi.

02.09.2024 03:16
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Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" başladı.

Atatürk Caddesi'nde bando eşliğinde başlayan festival yürüyüşünde, çok sayıda vatandaşın yanı sıra Yörük kültüründe de bulunan develer ve atlar yer aldı.

Cadde boyunca devam eden kortejde, yurt dışı ile çevre il ve ilçelerden gelen halk oyunları grupları gösteriler sundu.

Anıt Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve festival yaş kütüğüne bröve çakıldı.

Emir Can İğrek konser verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Göksu Parkı'ndaki konser alanında yaptığı konuşmada, festivallerin ülkelerin ve şehirlerin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da festivalin 6 gün süreceğini anımsatarak tüm vatandaşları etkinliğe beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından sanatçı Emir Can İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahne alan İğrek'i dinleyenler, bazı şarkılarda sanatçıya eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başladı - Son Dakika
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