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Uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kartel-4' operasyonuyla uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşlarından Sammy Ali, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan suçlulardan biri olarak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurarak, uluslararası organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul\'da yakalandı
16.01.2024 - 08:46,
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Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşlarından Sammy Ali 'Kartel-4' operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul'da yapılan "Kartel-4" operasyonuyla yakalandı" ifadelerini kullandı.

"TEK TEK ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının devamında "Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen "Kartel-4"operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Sammy Ali'nin; Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, Uyuşturucu madde tedarik ettiği, Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi Ulusal ve Uluslararası Organize Suç Örgütlerinden, Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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