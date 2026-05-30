UMESKO\'dan Uganda\'ya Kurban Yardımı

30.05.2026 11:47
UMESKO, Kurban Bayramı'nda Uganda'da kurban kesip yardımlar ulaştırdı; ayakkabı ve kıyafet dağıttı.

Merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) gönüllüleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Uganda'da kurban kesip etlerini dağıttı, çocuklara yardım ulaştırdı.

Kurban kesimi için Uganda'nın Jinja bölgesine bağlı Vantindo köyüne ulaşan UMESKO ekibi, çok sayıda kadın, erkek ve çocuğun ayakkabısız yaşamını sürdürdüğünü gözlemleyince ikinci bir yardım kampanyası başlattı.

Kısa sürede hayırseverler tarafından yapılan yardımlarla ayakkabı ve çeşitli bayramlık kıyafet temin edilerek, köyde yaşayan çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

UMESKO Başkanı Sebile Gürkan, yaptığı açıklamada, kurban kesmek için Uganda'da çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Bayramdan önce hazırlık amacıyla bölgeye ulaştıklarında, çocuklar başta olmak üzere köyde yaşayanların ihtiyaçlarını tespit ettiklerini dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Hemen ekibimizle istişare yaparak gönüllülerimiz ve yardımseverler aracılığıyla yardım kampanyası başlattık. Bir günde 300 çift ayakkabı ve bayramlık kıyafet temini için yardım toplandı. Toplanan yardımlarla Uganda'dan ayakkabı ve bayramlık kıyafetler temin ederek, köyde ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttık."

"Bayramı, paylaşmayı, kardeşliği Uganda'da yaşatmak istedik"

Bayramların dayanışma, birlik için önemli günler olduğunu dile getiren Gürkan, "Türkiye'den, Kumluca'dan gönül köprüsü kurarak Uganda'daki kardeşlerimizle bayram yapmak istedik. Orada 33 büyükbaş ve 35 küçükbaş kurban kesimini gerçekleştirdik. Bizler bayramı, paylaşmayı, kardeşliği burada yaşatmak istedik, destek çıkan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

