Ümit Erkol'un Gözaltına Alınması... CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Chp Boyun Eğmez"

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin, "Ümit Başkanımızın; belediyelerimize çökmeye, partimizi kuşatmaya ve muhalefeti yok etmeye çalışan zorbalığın hedefi olmasının tek sebebi CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemektir. Ancak, başaramayacaklar" dedi.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP boyun eğmez. Dr. Ümit Erkol deneyimli ve kıymetli bir yol arkadaşımızdır. Ankara'daki büyük seçim başarımızın mimarlarından, halkımızın umudunu yeniden yeşerten iktidar yolculuğumuzun neferlerindendir. Ümit Başkanımızın; belediyelerimize çökmeye, partimizi kuşatmaya ve muhalefeti yok etmeye çalışan zorbalığın hedefi olmasının tek sebebi CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemektir. Ancak, başaramayacaklar. Ümit Başkanımızla birlikte, Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, 81 ilimizde büyük iktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."