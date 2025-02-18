Ümit Özdağ'a Tutuklama Süreci Devam Ediyor

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Antalya konuşması nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara'da gözaltına alınan, savcılık ifadesinin ardından da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Özdağ, tahliyesini istedi ancak tutukluluğunun devamına karar verildi. Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Bu konuşmasından bir gün sonra Ankara'da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Özdağ ertesi gece yarısı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanıp, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konmuştu.

Özdağ'ın tutuklanmasına gerekçe olan suçlamayla ilgili soruşturma devam ederken, bu konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Özdağ'ın söylediği ifadelerin TCK 299/1-2 maddesinde belirtilen "Cumhurbaşkanına hakaret" kapsamına girdiğini savunan savcılık 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyip Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianamede ayrıca siyasi yasak da talep edildi.

Tutukluluk incelemesinde tahliye talebine red

Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlamasından tutukluluk incelemesi de bugün yapıldı. Duruşmaya SEGBİS ile tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden bağlanan Ümit Özdağ, tahliyesini talep etti, ancak reddedildi. Avukatlarının tutukluluk incelemesinin 19 Şubat'ta yapılacağını bildiği için bugünkü duruşmaya bütün avukatların katılamadığı, duruşmanın yapıldığı dakikalarda ziyareti için tesadüfen cezaevinde bulunan bir avukatın gelişmeleri takip ettiği ve tutanağın tebliğinden sonra da tutuklamanın uzatılmasına itiraz edecekleri belirtildi.