Ümit Özdağ'a Tutuklama Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümit Özdağ'a Tutuklama Süreci Devam Ediyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk incelemesi yapıldı, tahliye talebi reddedildi.

18.02.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Antalya konuşması nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara'da gözaltına alınan, savcılık ifadesinin ardından da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Özdağ, tahliyesini istedi ancak tutukluluğunun devamına karar verildi. Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Bu konuşmasından bir gün sonra Ankara'da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Özdağ ertesi gece yarısı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanıp, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konmuştu.

Özdağ'ın tutuklanmasına gerekçe olan suçlamayla ilgili soruşturma devam ederken, bu konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Özdağ'ın söylediği ifadelerin TCK 299/1-2 maddesinde belirtilen "Cumhurbaşkanına hakaret" kapsamına girdiğini savunan savcılık 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyip Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianamede ayrıca siyasi yasak da talep edildi.

Tutukluluk incelemesinde tahliye talebine red

Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlamasından tutukluluk incelemesi de bugün yapıldı. Duruşmaya SEGBİS ile tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden bağlanan Ümit Özdağ, tahliyesini talep etti, ancak reddedildi. Avukatlarının tutukluluk incelemesinin 19 Şubat'ta yapılacağını bildiği için bugünkü duruşmaya bütün avukatların katılamadığı, duruşmanın yapıldığı dakikalarda ziyareti için tesadüfen cezaevinde bulunan bir avukatın gelişmeleri takip ettiği ve tutanağın tebliğinden sonra da tutuklamanın uzatılmasına itiraz edecekleri belirtildi.

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'a Tutuklama Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:39:51. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'a Tutuklama Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.