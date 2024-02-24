Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya'da seçim ofisi ve ilçe başkanlığını açtı - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya'da seçim ofisi ve ilçe başkanlığını açtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya\'da seçim ofisi ve ilçe başkanlığını açtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya'da ziyaretlerde bulunarak partisinin seçim ofisi ve ilçe başkanlığını hizmete açtı. Özdağ, belediye başkanlığı seçimini kazanmaları halinde gençler için futbol, basketbol ve voleybol sahaları kuracaklarını ve atanamayan genç öğretmenleri bu kulüplere atayacaklarını belirtti. Özdağ ve beraberindekiler, ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

24.02.2024 13:35  Güncelleme: 13:38
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Alanya ilçesinde ziyaretlerde bulundu, partisinin seçim ofisi ile ilçe başkanlığını hizmete açtı.

Özdağ, Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan adayı Tahsin Biner ve ilçe başkanı Mustafa Bolat ile partisinin seçim ofisi ile ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Ofisi gezen Özdağ, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı seçimini kazanmaları halinde Alanya'nın her mahallesinde gençler için futbol, basketbol ve voleybol sahaları kuracaklarını söyledi.

Sahaları belediyenin organize ettiği kulüplere dönüştürerek, atanamayan genç öğretmenleri bu kulüplere atayacaklarını aktaran Özdağ, "Gençlikle uyuşturucu arasına spor duvarını öreceğiz." dedi.

Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya'da seçim ofisi ve ilçe başkanlığını açtı - Son Dakika
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