Ümit Özdağ, Antalya Konyaaltı\'da Başkan Kotan ile görüşüp gündemi değerlendirdi

(ANTALYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, PKK ile yürütülen süreç, ekonomik kriz, fon soruşturması ve muhalefete yönelik yargı uygulamalarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'daki temasları kapsamında Konyaaltı Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Cem Kotan ile bir araya geldi. Özdağ'a ziyarette Zafer Partisi Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertugan ve Azmi Karamahmutoğlu ile Antalya İl Başkanı Hamit Gençay Ağyurt eşlik etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ziyarette Zafer Partisi'nin il ve ilçe yöneticilerine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Siyasi süreçlerle alakalı bayağı bir şu anda tabanda hareketlilik var. Şu anda sizinle alakalı, Zafer Partimizle alakalı, bir taraftan YENİ Parti'yi de katayım. Şu anda Konyaaltı'nda bir çeşitlilik var siyasi noktada. Bu çeşitlilik de gerçekten güzel. Parti ayırt etmeksizin hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Partimizin il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla sorunlar olduğu zaman da zaten birebir görüşüyoruz. Zafer Partimizin il başkanı, yine ilçe başkanlarımız da olsun, Konyaaltı'mızla alakalı talepleri, istekleri, halkın sorunlarıyla alakalı durumlar olduğunda devamlı makamda da görüşmelerimiz devam ediyor. Ben yine burada il başkanımıza da ilçe başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bize de burada gerçekten belediyecilik açısından hep destek verdiler. Sağ olsunlar."

"ONUR NİŞANENİZDİR BİZİM İÇİN"

Özdağ'ın tutukluluk sürecinde yanında olduklarını belirten Kotan, şöyle devam etti:

"Bazı kötü günler yaşadınız. Siyasetin bedelleri diyelim. O sizin onur nişanenizdir bizim için. O durumda da her zaman için yanınızda olduk. Hem hizmetlerimizi yaparken de siyasete duyarsız kalma şansımız yok."

ÖZDAĞ: MUHALEFET DÜŞMAN CEZA HUKUKUYLA BASKI ALTINA ALINIYOR

Kotan'ın ardından konuşan Özdağ, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

"Zor bir süreç tabii. Türkiye açısından hem bu PKK ile yürüyen bu müzakereler ve o müzakerelerde verilen tavizler açısından zor. Hem yaşanan ekonomik krizin buhrana dönüşmüş olmasının yarattığı ağır tahribat, bunun üzerine fon krizinin gelmesi, yolsuzluğun gelmesi. Bir de düşman ceza hukukuyla muhalefetin baskı altına alınmaya çalışılması ve alınması da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlanla bölünmesi ve birçok belediye başkanının şu anda içeride olması, tutuklanmaları haksız, hukuksuz."

ÖZDAĞ, KONYAALTI MUHTARLAR DERNEĞİ'Nİ DE ZİYARET ETTİ

Özdağ, Konyaaltı Belediyesi ziyaretinin ardından Konyaaltı Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Mihriban Sarı ile bir araya geldi.