Özdağ: Tarımda milli politika şart - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdağ: Tarımda milli politika şart

20.07.2026 10:52  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Bafra'da esnaf ve üreticilerle buluşarak tarımda milli politika, planlı üretim ve yerli tohum vurgusu yaptı. Esnaf ise tarladan tezgaha herkesin zarar ettiğini belirtti.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'un Bafra ilçesinde Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek, esnaf ve üreticilerin sorunlarını dinledi. Özdağ, "Tarım Bakanlığı'nın ithalat odaklı değil, Türk çiftçisini koruyan milli bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini" söyledi.

Özdağ, beraberindeki parti heyetiyle birlikte Bafra'da Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti, esnaf ve üreticilerin sorunlarını dinledi.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Karadeniz turu boyunca ekonomik krizin vatandaşın en önemli gündem maddesi olduğunu gördüklerini söyledi.

Doğu Karadeniz'deki fındık üreticisinden Orta Karadeniz'de sebze ve meyve üreticisine kadar herkesin benzer sorunları dile getirdiğini belirten Özdağ, gıda enflasyonunun Türkiye'de genel enflasyonun çok üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Pazarlarda yaptığı ziyaretlerde aynı tabloyla karşılaştığını anlatan Özdağ, "Domatesi, kirazı ya da diğer ürünleri satan pazarcıya 'Kaça satıyorsun?' sorusundan önce 'Kaça alıyorsun?' diye soruyorum. Çünkü asıl mesele satış fiyatı değil, alış maliyeti. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim pazarcının da manavın da kilogram başına çok sınırlı bir kazanç elde ettiğini görüyoruz" dedi.

Tarım Bakanlığı'nın ithalat odaklı değil, Türk çiftçisini koruyan milli bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini belirten Özdağ, belirli dönemlerde yapılan gümrük indirimi uygulamalarının üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

"KÖYLER BOŞALIYOR, TARIM YENİDEN PLANLANMALI"

Kırsaldaki nüfusun giderek yaşlandığını belirten Özdağ, gençlerin köylerden büyük şehirlere göç ettiğine dikkati çekti. Köy okullarının yeniden açılması gerektiğini ifade eden Özdağ, birkaç köye bir veteriner hekim ile ziraat mühendisi görevlendirilmesini, tarım meslek liselerinin yeniden yaygınlaştırılmasını ve çiftçiye ürün bazlı alım garantisi verilmesini önerdi.

Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılmasının önemli bir hata olduğunu savunan Özdağ, tarımın plansız yürütülemeyeceğini belirterek, Türkiye'nin yeniden planlı üretim modeline dönmesi gerektiğini ifade etti.

Yerli tohum üretiminin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılmasının zorunlu olduğunu dile getiren Özdağ, tarıma yapılacak yatırımın sanayiye göre çok daha kısa sürede ekonomik karşılık verdiğini söyledi. Türkiye'nin yeniden kendi kendine yeten ve bölgesini besleyen bir tarım ülkesi olması gerektiğini vurgulayan Özdağ, kırsal üretimin desteklenmemesi halinde hem üreticinin hem de tüketicinin kaybetmeye devam edeceğini kaydetti.

"TARLADAN TEZGAHA KADAR HERKES ZARAR EDİYOR"

Hal esnaflarından Erhan Akbulut, Bafra Ovası'nın Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından biri olmasına rağmen üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi. Geçtiğimiz kış döneminden örnek veren Akbulut, maliyeti 8-10 lirayı bulan karnabaharın üreticiden 5 liraya alındığını, böylece çiftçinin daha tarlada zarar ettiğini belirtti.

Ürünün nakliye, komisyon, işçilik ve diğer giderlerle birlikte İstanbul'a ulaştığında maliyetinin sürekli arttığını ifade eden Akbulut, buna rağmen hal esnafının da çoğu zaman zararına satış yapmak zorunda kaldığını anlattı.

Akbulut, tüketicinin 50 liraya aldığı ürünün arkasında sanıldığı gibi büyük kazançlar olmadığını belirterek, "Çiftçi zarar ediyor, halci zarar ediyor, manav yüksek giderlerle mücadele ediyor. Vatandaş ise pahalı ürün almak zorunda kalıyor. O halde bu sistemde gerçekten kim kazanıyor?" diye konuştu.

Pandemi döneminde hal esnafının "fahiş fiyat" tartışmalarının hedefi haline getirildiğini de hatırlatan Akbulut, yaşanan fiyat artışlarının temel nedeninin üretim ve lojistik maliyetleri olduğunu savundu.

"25 YILDIR YENİ HAL YAPILMADI"

Bafra Yaş Sebze ve Meyve Hali Dernek Başkanı İskender Akbulut ise konuşmasında sektördeki yapısal sorunlara dikkat çekti. Türkiye genelindeki birçok halde modern depolama ve soğuk hava tesisi bulunmadığını belirten Akbulut, bu nedenle sebze ve meyvenin önemli bölümünün daha tüketiciye ulaşmadan ziyan olduğunu söyledi.

Bafra'ya yaklaşık 25 yıldır yeni bir hal kazandırılamadığını ifade eden Akbulut, belediyelerin yer konusunda çözüm üretmediğini savundu. Yeni bir hal ve soğuk hava deposunun bölge tarımı açısından artık zorunluluk haline geldiğini dile getiren Akbulut, "Ürünümüzün yarısı uygun depolama olmadığı için telef oluyor. Bu hem üreticinin hem ülke ekonomisinin kaybıdır." dedi.

Pandemi sürecinde getirilen gece giriş yasakları nedeniyle çok sayıda ürünün yolda bozulduğunu anlatan Akbulut, hal esnafının gece gündüz çalışan ancak emeğinin karşılığını alamayan bir sektör olduğunu söyledi. Esnafın uygun kredi ve desteklerden yeterince yararlanamadığını belirten Akbulut, meslek odalarının da sektörün sorunlarına yeterince sahip çıkmadığını öne sürdü.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Samsun, Tarım, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ: Tarımda milli politika şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Beşiktaş’ta ayrılık Beşiktaş'ta ayrılık
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
Fırında ’pes’ dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı Fırında 'pes' dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı

12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
11:38
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
"Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
11:00
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor Kritik uyarı geldi
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi
10:47
Kritik hafta öncesi PKK’dan yeni açıklama
Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:13
Adli tatil başladı: CHP’nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
09:20
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:17:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Özdağ: Tarımda milli politika şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.