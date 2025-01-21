(ANKARA) Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yarın Özdağ'ın ifade vereceği Çağlayan Adliye'si işaret edildi.
Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ilk açıklama geldi. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Özdağ X hesabı üzerinden "Devlet aklı değil, millet vicdanı Çağlayan Adliyesi önünde olacak!" paylaşımında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Ümit Özdağ Çağlayan Adliyesi'nde İfade Verecek - Son Dakika
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