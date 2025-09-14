Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Çağrı: Halkın İradesine Saygı Gösterilsin

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özdağ, "Yerel seçimlerde Türk halkı iradesini kullandı, belediye başkanlarını seçti, şimdi halkın oylarıyla seçilen başkanların ya tutuklanarak hapse atıldığı ya da ya da tehdit ve parti değiştirilmeye zorlandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu sadece muhalefet partilerine yönelik bir operasyon değil. Bu doğrudan Türk halkının iradesine yönelik bir operasyondur. CHP'nin düşman ceza hukukuyla adeta parçalanmaya çalışıldığını, bölünmeye çalışıldığını görüyoruz. Erdoğan'a da çağrımız; iktidarda kalmak için Türk halkını önüne bir gelecek vadeden projeyle çıkmayı denesin. Muhalefeti hukuk dışı yöntemlerle engelleme çabalarıyla siyaset yapmanın hiç kimseye özellikle de ülkemize hayrı yoktur" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından, Özel ve Özdağ basın açıklaması yaptı.

Ümit Özdağ, şöyle konuştu:

"Demokrasinin ve hukuk devletinin idam sehpasına çıkartılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyor Türkiye ne yazık ki. ve bu hegemon bir tek partinin, siyasetin alanını, hukuku kullanarak, istismar ederek daraltma çabaları karşısında, bütün hukuk devletine ve demokrasiye inanan yurttaşların seçimlerde hangi partiye oy verirlerse versinler, oylarının bundan sonra da bir değerinin olması için bugün bizlerin vermiş olduğu, Sayın Genel Başkanın vermiş olduğu mücadeleyi desteklemesi gerekiyor.

"Eğer muhalefet olmazsa iktidarda olmanın hiçbir değeri olmaz"

Ben buradan vatansever AK Parti seçmenine, vatansever milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine de demokrasiyi ve hukuk devletini desteklemeleri çağrısında bulunmak istiyorum. Eğer muhalefet olmazsa iktidarda olmanın hiçbir değeri olmaz. Sizin oylarınız da kimseyi iktidara getirip götüremez. ve demokrasi gündemden tam anlamıyla kalkmış olur. Seçimler anlamını yitirir.

Yerel seçimlerde Türk halkı iradesini kullandı, belediye başkanlarını seçti, şimdi halkın oylarıyla seçilen başkanların ya tutuklanarak hapse atıldığı ya da ya da tehdit ve parti değiştirilmeye zorlandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu sadece muhalefet partilerine yönelik bir operasyon değil, bu doğrudan Türk halkının iradesine yönelik bir operasyondur. Biz Zafer Partisi olarak anayasanın, hukukun ve demokrasinin yanında olmaya ve bunun mücadelesini en etkili şekilde, en kararlı şekilde vermeye devam edeceğiz. CHP'nin, düşman ceza hukukuyla adeta parçalanmaya çalışıldığını, bölünmeye çalışıldığını görüyoruz. Erdoğan'a da çağrımız; iktidarda kalmak için Türk halkının önüne, bir gelecek vadeden projeyle çıkmayı denesin. Muhalefeti, hukuk dışı yöntemlerle engelleme çabalarıyla siyaset yapmanın hiç kimseye özellikle de ülkemize hayrı yoktur."

"AK Parti seçim kaybetmeye alıştı. Gelecek seçimleri de kaybedecek"

Özel ve Özdağ açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Özdağ, "Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Erdoğan'ın Türk halkının önüne bir gelecek perspektifi koyamadığını görüyoruz ve bundan dolayı da pozitif bir siyaset yapmayı bir tarafa bıraktı ve hukuku, siyasal bir baskı aracı olarak kullanarak, muhalefetin iktidara gelmesini engelleyici yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Ama halk iradesiyle oyun olmuyor. Halk, sonunda iradesini şu veya bu şekilde sandığa yansıtmayı başarıyor. Bunu, Haziran 2015 seçimlerinde gördük. 400 milletvekili çıkartacağız diye girdikleri seçimden iktidardan düşerek çıktılar. ve daha sonra İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde gördük. 2023 yerel seçimlerinde Türkiye'de gördük. Özetle, AK Parti seçim kaybetmeye alıştı. Gelecek seçimleri de kaybedecek."