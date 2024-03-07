Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Esenyurt\'ta esnafla buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt'ta esnafla bir araya geldi.
Özdağ'a partisinin İBB Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkan da eşlik etti.
Ziyaretlerine başlamadan önce Zafer Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda, 3 Mart olan doğum günü nedeniyle, partililerce hazırlanan pastayı kesen Özdağ, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla ve esnafla buluştu.
Özdağ, "herkesten değil yalnızca Türk milletinden oy istediğini", uyuşturucu ve sığınmacılarla mücadele edeceklerini söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili ifadelerini eleştirmesine de değinen Özdağ, şöyle konuştu:
"Sayın Burcu Köksal'ı CHP'den adeta kovmuş. İmamoğlu'nun, büyükşehir belediye başkanı olarak CHP Grup Başkanvekili olan bir hanımefendiyi partiden kovma yetkisinin olmadığını düşünüyorum. Bu CHP'de olan DEM'ci iklimi gösteriyor. Ben Burcu Hanım'a Zafer Partisinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum. Çünkü Zafer Partisinin kapıları DEM'e kapalı ama İmamoğlu'na kapılarımız hiçbir zaman açılmayacak çünkü İmamoğlu, tarafını uzun süre önce belli etti."
Ziyareti sırasında ilçedeki dükkanların tabelalarının yabancı dilde olmasını eleştiren Özdağ'a çevredeki bazı kişiler tepki gösterdi. Partililerle, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu bu kişiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
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