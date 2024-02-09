Umman Müftüsü İsrail Mallarına Boykot Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Umman Müftüsü İsrail Mallarına Boykot Çağrısı Yaptı

Umman Müftüsü İsrail Mallarına Boykot Çağrısı Yaptı

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail mallarına ve İsrail'i destekleyen şirketlere boykot uygulanması çağrısı yaptı. Halili, sosyal medya platformunda boykot çağrısını paylaştı. Boykotun, Batı ekonomisinin hakimiyetinden kurtulmak ve ülkeyi üretici ve ihracatçı yapmak için değerli bir fırsat olduğunu belirten Halili, aynı zamanda Filistin halkının mücadelesini desteklediklerini ifade etti.

09.02.2024 16:07
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Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail mallarına ve İsrail'i destekleyen şirketlere boykot uygulanması çağrısı yaptı.

Halili, X sosyal medya platformundan boykot çağrısına dair paylaşımda bulundu.

Umman Müftüsü, açıklamasında şu ifadelere yerdi:

"Siyonist varlığı destekleyen şirketleri boykot etmek, kapitalizme batmış Batı ekonomisinin hakimiyetinden kurtulmak ve ülkeyi tüketici değil, üretici; yönetilen değil, yöneten; ithalatçı değil ihracatçı olmaya itmek için değerli bir fırsattır."

Halili, ayrıca "Boykot çağrımızı yineliyoruz. Mücadele eden Filistin halkının kararlılığını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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