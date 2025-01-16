Umman ve Bahreyn'den Gazze'deki Ateşkese Destek

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Umman ve Bahreyn, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması memnuniyetle karşılandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla insani yardımların bölgeye ulaşmasının önemine işaret edilen açıklamada, arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'nin ateşkes anlaşmasına katkı sunan çabaları takdir edildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla bölgeye insani yardımların ulaşması ve yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönmesine izin verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Söz konusu anlaşmanın, Gazze'de 15 aydan fazla süredir devam eden yıkıcı savaşın sona ermesi ve bölgedeki insani krizi hafifletebileceğine işaret edilen açıklamada, tarafların ateşkese uyması ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesinin önemine vurgu yapıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.