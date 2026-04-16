Umman ve Katar'dan İran-ABD Anlaşması Çağrısı - Son Dakika
Umman ve Katar'dan İran-ABD Anlaşması Çağrısı

16.04.2026 18:14
Umman Sultanı ve Katar Emiri, İran-ABD arasındaki krizin çözülmesi için anlaşma çağrısında bulundu.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD ile İran arasında nihai bir anlaşmaya varılması çağrısında bulunarak, krizin kökeninde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre Sultan Bin Tarık, ülkesini ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.

Başkent Maskat'taki el-Baraka Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin bölgedeki ülkelerin güvenlik ve istikrarın yanı sıra halkların barışına ve ekonomik çıkarlarına olan etkileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına almak ve deniz taşımacılığı ile enerji tedarikinin sorunsuz akışını sağlamak için uluslararası çabaları yoğunlaştırmanın önemine vurgu yapan Umman ve Katarlı liderler, nihai bir anlaşmaya varılması çağrısında bulunarak, krizin kökeninde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ardından Basra Körfezi'nde yaşanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Savaşta Hürmüz Boğazı'nın "anahtarını" elinde bulundurduğunu yineleyen İran'da meclis Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını öngören bir tasarı hazırlamıştı.

Pakistan'da 11 Nisan'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden bir sonuca varamadan ayrılan taraflar, anlaşmaya varılamamasındaki sebeplerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu bildirmişti.

Görüşmelerde uzlaşıya varılamamasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umman ve Katar'dan İran-ABD Anlaşması Çağrısı - Son Dakika

16.04.2026 18:25:35
SON DAKİKA: Umman ve Katar'dan İran-ABD Anlaşması Çağrısı - Son Dakika
