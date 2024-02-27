Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: İstanbul hizmetlerle buluşacak

Güncel

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 31 Mart'ta İstanbul'un yeniden hizmetlerle buluşacağını belirterek, "Hem Ümraniye'miz hem 39 ilçemiz çok daha iyi hizmet alacak. Böylece İstanbullu kazanacak, kaybeden kimse olmayacak." dedi.

Esenşehir Mahallesi'ndeki "Bölge Parkı ve Çocuk Oyun Sokağı Açılış Töreni"nde konuşan Yıldırım, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu söyledi.

Belediyeciliği, 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlayışıyla Türkiye'ye damga olarak vurduklarını ve yurt dışında bile bu işlerin konuşulmaya başlandığını belirten Yıldırım, "İstanbul bir zamanlar çöplerin, çukurların, çamurların, hava kirliliğinin olduğu, suyun olmadığı, insanların burayı terk etmek için birbirleriyle yarıştığı bir yerdi. Ta ki 1994 yılına kadar. 1994'te yiğit bir adam çıktı Kasımpaşa'dan, aslı Rizeli, kaptan Ahmet'in oğlu, kimse tanımıyordu. Geldi 3-4 senede İstanbul'da neler yaptı, neler." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminin ardından şehrin şaha kalktığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çok şükür İstanbul'umuzda 25 sene, Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra Ali Müfit Bey ve ondan sonra rahmetli Kadir ağabeyle hakikaten hayal edilemeyen işleri yaptık. Artık belediyecilik deyince çöp aklımıza gelmiyor, park aklımıza gelmiyor, asfalt hiç aklımıza gelmiyor. 'Bunlar zaten olağan şeyler' diyoruz. Vizyon projelerinin konuşulduğu ve yapıldığı İstanbul dünya markası bir şehir haline geldi. Yakışır mı? Yakışır. Ama ne zamana kadar? 2019 Haziran'ına kadar. İşte 4,5 senede görüyoruz, İstanbul'da sizin hayal kurduklarınızın hangisini yapabildi? İnşallah 31 Mart'ta hep beraber İstanbul asli sahibine kavuşacak, muradına erecek, yeniden hizmetlerle buluşacak. Hizmetlerle hem Ümraniye'miz hem 39 ilçemiz çok daha iyi hizmet alacak. Böylece İstanbullu kazanacak, kaybeden kimse olmayacak. Ben inanıyorum buna çünkü İstanbul halkı her zaman doğruyu yapmıştır. Türk halkı, 1950'den sonra hiç hata yapmamıştır, hatayı siyasetçiler yapmış gereken dersi vermiştir, bu sefer de öyle olacak."

"Bir belediye başkanı metro kapatır mı?"

Yıldırım, hem belediye başkanlığı döneminde hem de 22 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halkın destek verdiğini, bu seçimde de destek vereceklerini ve 2019 yılında AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu bilerek kendilerini iş başına getirdiklerini anlattı.

Pandemiye, felaketlere, büyük depreme, ekonomik krizlere rağmen Ümraniye'de çalışma arkadaşları, teşkilatlar ve devlet kurumlarıyla güzel işler yaptıklarını kaydeden Yıldırım, "Hayır sahibi olan bütün vatandaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6 okul, 18 cami yaptık, onlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Yıldırım, dayanışma içerisinde hem kendi bütçeleriyle hem vatandaşların katkılarıyla hem de bakanlıklarla büyükşehir belediyesini aratmadıklarını, ancak mahzun kaldıklarını, büyükşehir belediyesinin başka olduğunu ve 31 Mart'ta büyükşehir belediyesini muradına erdirerek yeniden hizmetlerin devam edeceğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir belediye başkanı metro inşaatını kapatır mı? Metro inşaatı kapattı. İstanbul'a 150 kilometre tünel yol lazım. Allah vermiş dağ tepe, tüneller yapacaksınız ki yeni yollarla İstanbul trafiğini rahatlatacaksınız. Pik noktalarda biz 35 dakikada bıraktık şimdi 1,5-2 saate vardı. Trafik hızını en aza indirebilmeniz için yeni metrolar yapacaksınız, yeni yollar açacaksınız, yeni tüneller yapacaksınız. Kadir ağabey zamanında yapılmış 3 tünel yolu vardı. Bir tanesinin ihalesi yapıldı ve kazıya başlandı, 6 ay çalıştı müteahhit, geldi tüneli kapattı. Nereye gidiyor bu tünel? 18 kilometre Sarıyer'e."

Parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, bölge parklarına ihtiyaç olduğunu, millet bahçelerinden sonra artık 5, 10, 20 veya 30 dönümlük alanlarda ihtiyaç oldukça bölge parkları yapacaklarını söyledi.

Programa, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Mete Memiş, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zafer Çalışır, AK Parti ve MHP Ümraniye ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.