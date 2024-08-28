Ümraniye Belediyesi YKS Hazırlık Kursu Öğrencileri Başarılı

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Ümraniye Belediyesinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursuna katılan 280 öğrenci, hukuk, mühendislik, öğretmenlik ve veterinerlik gibi alanlara yerleşmeyi başardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi'ndeki hazırlık kursu bu dönemde öğrencilere hizmet verdi.

Bu yıl YKS'ye belediyenin kursu ile hazırlanan 317 öğrenciden 280'i aralarında Yıldız Teknik, Marmara, İstanbul, Bursa Uludağ, Kocaeli ve Sakarya üniversiteleri gibi köklü eğitim kurumlarına yerleşti.

Öğrenciler, mühendislik, hukuk, veterinerlik, eğitim, sağlık bilimleri ve ilahiyat gibi alanları tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hazırlık kurslarında gençlerin hayallerine ulaşabilmesi için ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini belirterek, "Ümraniye'mizden, ülkemizin en seçkin yükseköğretim kurumlarına öğrencilerimizin başarıyla yerleşmesi bizleri çok mutlu ediyor. Azimle ve özveriyle çalışarak hayallerine kavuşan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, yollarının ve bahtlarının açık olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.