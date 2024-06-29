Ümraniye'de asker eğlencesi bahanesiyle yolu kapatan sürücülere para cezası - Son Dakika
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Ümraniye'de asker eğlencesi bahanesiyle yolu kapatan sürücülere para cezası

İstanbul Ümraniye'de, asker eğlencesi bahanesiyle yolu kapattıkları gerekçesiyle yakalanan 4 araç sürücüsüne 7 bin 590 lira para cezası kesildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

29.06.2024 16:07
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Ümraniye'de, asker eğlencesi bahanesiyle yolu kapattıkları gerekçesiyle yakalanan 4 araç sürücüsüne 7 bin 590 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medya platformlarında "Ümraniye'de asker eğlencesi trafiği kapattı" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, Necip Fazıl Alt Geçidi'nde trafik akışını engelledikleri ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştıkları belirlenen M.E, E.S, M.D. ve İ.E'yi yakaladı.

Sürücülere, konvoy yaptıkları ve yüksek sesli müzik sistemli araç kullandıklarını gerekçesiyle toplam 7 bin 590 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca dört sürücü hakkında "Kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edecek şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de asker eğlencesi bahanesiyle yolu kapatan sürücülere para cezası - Son Dakika

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