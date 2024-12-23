Ümraniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları

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Ümraniye Belediyesinin "12. Geleneksel Çocuk Oyunları" programıyla yakan top, mendil kapmaca ve seksek gibi oyunların tanıtılması amaçlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla 16 Aralık'ta başladı.

"Küçük kızlar ve erkekler", "yıldız kızlar ve erkekler" ile "genç kızlar ve erkekler" kategorilerinden oluşan programla yakan top, mendil kapmaca ve seksek gibi geleneksel oyunların çocuklarla buluşturulması hedefleniyor.

İlçedeki 25 ilkokul, 12 ortaokul ve 8 lise olmak üzere toplam 45 okuldan toplam 7 bin 300 öğrencinin katıldığı, 6 Şubat'ta sona erecek programdaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları ödül töreniyle verilecek.