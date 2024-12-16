Ümraniye\'de Öğrencilere Ücretsiz Akşam Yemeği

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Ümraniye Belediyesi, ilçede hizmete aldığı lokantayla öğrencilere ücretsiz yemek desteği veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haftanın 5 günü ücretsiz akşam yemeği sunulan "Öğrenci Lokantası" projesinden ilçede ikamet eden üniversite öğrencileri faydalanabiliyor.

Öğrencilerin bütçelerine katkı sağlayan proje kapsamında hazırlanan yemekler, belediye binasındaki lokantada hafta içi her akşam 18.00 ile 20.00 saatleri arasında dağıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlere destek olmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Eğitim için İstanbul'a gelen ve ilçede ikamet eden öğrencileri yalnız bırakmadıklarını aktaran Yıldırım, "Amacımız, ailelerinden uzakta olan öğrencilerimize sıcak yemeklerimizle küçük de olsa bir destek sağlayarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek." ifadelerini kullandı.

Projeden yararlanan üniversite öğrencileri, belediye başkanına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler, belediyenin resmi internet adresi üzerinden projeye ilişkin başvuru yapabiliyor.