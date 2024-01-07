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Ümraniye'de Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ümraniye'de Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz Etkinliği Düzenlendi

Ümraniye'de, İHH İnsani Yardım Vakfı ve diğer STK'ların destek verdiği 'Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz' etkinliği düzenlendi. Yürüyüşte İsrail'e karşı sloganlar atıldı ve pankartlar açıldı. Programda konuşan yetkililer, İsrail'in saldırılarına ve soykırıma dikkat çekti ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Etkinlik, şehitler ve Filistin için yapılan dua ile sona erdi.

Ümraniye\'de Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz Etkinliği Düzenlendi
07.01.2024 - 17:54,
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Ümraniye'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının aralarında bulunduğu çok sayıda STK'nin destek verdiği "Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Yamanevler Metro Durağı'ndan başlayan yürüyüşte, "İsrail terör örgütüdür", "Kardeşlik bedel ister", "Nehirden Denize Özgür Filistin" yazılı pankartlar açıldı.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen on binlerin katıldığı yürüyüşte, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Katil İsrail Filistin'den Defol", "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi" sloganları atıldı ve tekbirler getirildi. Evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden katılımcıları selamladı.

Kalabalığın toplandığı Ümraniye Meydanı'ndaki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, buradaki konuşmasında, Gazze'nin dünyanın gözleri önünde soykırıma uğradığını söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarına devam ettiğini hatırlatan Öner, "İşgalcilerin hukuk tanımazlığını bir kere daha gördük. BM kararlarına rağmen katliamlarına devam ediyorlar. Okullar, hastaneler, sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi sessiz. Bu süreçte uluslararası mekanizmaların işlevsizliği bir kere daha görüldü." dedi.

Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Öner, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) somut adımlar atması çağrısında bulundu.

Genç İHH Başkanı Muhammed Cihat Çelik de İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarının üzerinden 3 ay geçtiğini anımsatarak şunları belirtti:

"Gazze'de 21. yüzyılın en büyük zulümlerinden biri yaşanıyor. Filistin, sadece bir cemiyetin veya grubun davası değildir, yeryüzündeki bütün vicdan sahibi insanların davasıdır. Soykırım, hala devam ediyor. Filistin, nehirden denize özgür oluncaya kadar meydanlarda olacağız."

Program, şehitler ve Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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