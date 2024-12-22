Ümraniye'de Trafik Kazası: 5 Gözaltı

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Ümraniye'de, bir otomobilin polis aracına çarptığı trafik kazasının ardından işlem yapan polis memurlarına mukavemet gösteren zanlılardan 5'i gözaltına alındı, kaçan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor.

Madenler Mahallesi Serencebey Caddesi'nde dün akşam Deprem G. idaresindeki 81 DV 098 plakalı otomobil, trafik polislerinin aracına arkadan çarptı.

Kazanın ardından otomobilden inen sürücü Deprem G. alkollü olduğunu belirterek, kendi aracına zarar vermeye başladı.

Polis ekipleri, şüpheli sürücü hakkında işlem başlattı.

Bu sırada olay yerine gelen sürücünün yakınları Aşır E, Hayal G, Meftuni G, Bülent G, Üzeyir G, Sevda G. ile Gamzecan G. de polise mukavemet gösterince arbede yaşandı.

Arbedede 5 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı, sürücü olay yerinden kaçtı.

Yaralandıklarını iddia eden Meftuni G. ile Bülent G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken kaçan sürücüyü arama çalışmaları başlatıldı.