Ümraniye'de yanan aracı söndürmeye çalışan sürücü ve arkadaşı ellerinden yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de yanan aracı söndürmeye çalışan sürücü ve arkadaşı ellerinden yaralandı

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Ümraniye\'de yanan aracı söndürmeye çalışan sürücü ve arkadaşı ellerinden yaralandı
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Ümraniye\'de yanan aracı söndürmeye çalışan sürücü ve arkadaşı ellerinden yaralandı
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Ümraniye'de TEM bağlantı yolunda saat 06.30 sıralarında seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı. Yangını söndürmeye çalışan sürücü ve arkadaşı ellerinden yaralanırken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

ÜMRANİYE, TEM bağlantı yolunda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangını söndürmeye çalışan sürücü Orhan Alkan ve yanında bulunan arkadaşı ellerinden yaralandı. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında TEM bağlantı yolunda seyir halindeki hafif ticari araçta çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan Orhan Alkan'ın kullandığı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Bunun üzerine sürücü Orhan Alkan aracı emniyet şeridine çekerek, yanında bulunan arkadaşı ile alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede aracı sararken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

'ELLERİMİZDEN YARALANDIK'

Hafif ticari araç sürücüsü Orhan Alkan, "Edirne istikametine giderken, araç bir anda alev aldı. Hemen emniyet şeridine çektim ama alev çıkmaya başladı. Araçtan indik, söndürmeye çalıştık, söndüremedik. İtfaiyeyi aradık ama geç geldi. Yangını söndürmeye çalışırken, benim ve yanımdaki arkadaşımın ellerinde yanıklar oluştu" dedi.

Kaynak: DHA
ÜmraniyeOtomobilGüncelSon Dakika

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