Ümraniye'deki Silahlı Saldırı: 14 Gözaltı

Ümraniye'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 12 Nisan'da, Tatlısu Mahallesi'ndeki bir kafenin önünde 2 şüphelinin bulunduğu motosikletten açılan ateş sonucu yaralanan Çetin Doğru'nun (50) hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayın ardından kaçan şüphelileri toplam 107 kilometrelik bölgede yer alan 500 güvenlik kamerası kayıtlarından takip etti.

Yaklaşık 800 saatlik görüntülerin incelenmesi sonucu, kasklı ve eldivenli 2 şüphelinin saldırıda kullandıkları çalıntı motosikleti İhsaniye Mahallesi'nde yaktıkları belirlendi.

Olaydan önce keşif yapan şüphelilerden Altay K'nin (20) motosikleti kullandığı, Edis A'nın (19) ise silahla Çetin Doğru'ya ateş ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin, başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Edis A. ile Altay K, cezaevinde alınan ifadelerinde, öldürmek için azmettirildikleri başka birine benzettikleri için Çetin Doğru'yu yanlışlıkla vurduklarını iddia etti.

Aralarında saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Erdem Ç'nin (23) de bulunduğu 14 şüpheli düzenlenen operasyonlar sonucu yakalandı. Bir şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve 18 yaşından küçük 3 kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Edis A'nın Çetin Doğru'yu silahla vurduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.