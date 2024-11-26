UNAIDS: 9,3 Milyon HIV Pozitif Tedaviye Erişemiyor

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Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS), dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 39,9 milyon kişiden 9,3 milyonunun hayat kurtarıcı tedaviye erişemediğini bildirdi.

UNAIDS, yayımladığı "2024 Dünya AIDS Günü" başlıklı raporunda, "AIDS hastalığını 2030'a kadar bir halk sağlığı tehdidi olarak sona erdirme" hedefine ulaşabileceğini belirtti.

1 Aralık Dünya AIDS Günü öncesinde "AIDS'i sona erdirmek için doğru yolu izleyin" sloganıyla yayımlanan raporda, bu hedeflere ulaşılmasının HIV enfeksiyonu ile yaşayan ve risk altında olan herkesin haklarının korunması ile mümkün olduğuna vurgu yapıldı.

Raporda, birçok ülkede HIV enfeksiyonu sayılarında artış yaşandığına işaret edilerek, "Dünyada HIV enfeksiyonu ile yaşayan 39,9 milyon kişiden 9,3 milyonu hala hayat kurtarıcı tedaviye erişemiyor. Geçtiğimiz yıl, 630 bin kişi AIDS ile ilişkili hastalıklardan öldü ve dünya genelinde 1,3 milyon kişiye daha HIV virüsü bulaştı." ifadelerine yer verildi.

"2023'te her gün 570 genç kadına HIV enfeksiyonu bulaştı"

2023'te her gün 15 ila 24 yaşlarındaki 570 kadına HIV enfeksiyonunun bulaştığı kaydedilen raporda, Doğu ve Güney Afrika'daki en az 22 ülkede, bu yaş grubundaki kadınların HIV ile yaşama olasılığının erkek akranlarına göre 3 kat daha fazla olduğu bildirildi.

Raporda, marjinalleştirilmiş toplumlarda "suçlanma" korkusunun, hayat kurtarıcı HIV hizmetlerine erişimi engellediği belirtildi.

Bilimin, AIDS hastalığına karşı yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi sürdüğünü ifade edilen raporda, yılda sadece birkaç kez enjekte edilmesi gereken uzun etkili ilaçların "fiyatlarının düşürülmesi ve her yerde üretimini mümkün kılmak için teknoloji paylaşmanın" hastalığı seyrini tersine döndürebileceği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen UNAIDS İcra Direktörü Winnie Byanyima, "HIV virüsü ile mücadelede kaydedilen büyük ilerlemeye rağmen insan hakları ihlalleri hala dünyanın AIDS'i sona erdirmesini engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların farklı sebeplerle gerekli olan sağlık hizmetlerine erişemediğini kaydeden Byanyima, "Herkesin sağlığını korumak için herkesin haklarını korumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.